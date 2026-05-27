Errevi System ottiene la certificazione Elite di SentinelOne

Errevi System, azienda italiana attiva nel settore ICT e specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per il segmento corporate e i grandi gruppi, ha ottenuto la certificazione Elite nell’ambito del programma Global PartnerOne di SentinelOne, vendor globale leader nella cybersecurity. Si tratta del livello più alto del programma, raggiunto in Italia da un numero ristretto di partner che soddisfano i massimi requisiti tecnici, commerciali e di ingegneria richiesti dal vendor.

Il riconoscimento certifica l’investimento che Errevi System ha sostenuto in formazione e sviluppo del team, è il coronamento di 4 anni di costante lavoro sulla piattaforma SentinelOne. Al centro della collaborazione c’è anche la padronanza delle soluzioni di AI più avanzate del settore, capaci di portare alle imprese due vantaggi fondamentali:

Massima rapidità e automazione nella difesa: l’utilizzo di algoritmi intelligenti per accelerare l’analisi dei dati di sicurezza consente di identificare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale, con una velocità e una precisione impossibili da raggiungere con i metodi tradizionali.

l’utilizzo di algoritmi intelligenti per accelerare l’analisi dei dati di sicurezza consente di identificare e bloccare le minacce informatiche in tempo reale, con una velocità e una precisione impossibili da raggiungere con i metodi tradizionali. Sicurezza nell’adozione dell’AI aziendale: il supporto alle organizzazioni nel proteggere il proprio perimetro e i propri dati sensibili quando i dipendenti utilizzano gli strumenti di Intelligenza Artificiale Generativa nel lavoro quotidiano – tema al centro del webinar recentemente organizzato da Errevi System insieme a SentinelOne.

SentinelOne Paladin – Alessandro Paganelli, Data Security Specialist e Mirko Mattioli, Cyber Security Consultant (in foto a sinistra) – una delle qualifiche tecniche più esclusive del programma, ottenuta al termine di un percorso articolato di certificazioni avanzate che attesta la presenza in azienda di specialisti di massimo livello in grado di disegnare e gestire le architetture di sicurezza più complesse. La prova concreta di questo continuo investimento in formazione è la presenza nel team di Errevi System di due professionisti certificatiData Security Specialist eCyber Security Consultant– una delle qualifiche tecniche più esclusive del programma, ottenuta al termine di un percorso articolato di certificazioni avanzate che attesta la presenza in azienda di specialisti di massimo livello in grado di disegnare e gestire le architetture di sicurezza più complesse.

“Le minacce informatiche evolvono continuamente, crescendo in sofisticazione e varietà: restare al passo richiede un aggiornamento costante delle competenze. Per questo Errevi System investe in modo sistematico nella formazione dei propri professionisti.” – ha dichiarato Francesco Cristofori, Head of Data Protection and Cybersecurity di Errevi System. “Non siamo semplicemente un partner tecnologico: siamo in grado di affiancare i clienti con competenze di altissimo livello, dalla progettazione alla gestione operativa, garantendo una difesa concreta e continuativa. Questo riconoscimento è il risultato di anni di investimento nelle persone e nella qualità del servizio.”

La partnership Elite valorizza la complementarità tra l’innovazione tecnologica di SentinelOne e la capacità operativa di Errevi System: dall’execution quotidiana alla vicinanza al cliente, fino alla gestione del SOC (Security Operation Ceneter) e dei servizi di sicurezza gestiti. Una sinergia che consente di offrire una protezione che nessuno dei due attori potrebbe garantire da solo.