Salesforce premiata ai 2026 Regional AWS Partner Award

Salesforce è tra i vincitori dei Regional AWS Partner Award – Italia 2026, un riconoscimento destinato ai leader di tutto il mondo che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i propri clienti a promuovere l’innovazione e a sviluppare soluzioni su Amazon Web Services (AWS). In particolare, l’azienda si è aggiudicata il premio “Technology Partner of the Year”, che riconosce i migliori partner tecnologici AWS capaci di ridurre i costi, aumentare l’agilità e innovare più rapidamente.

Annunciati durante l’AWS Partner Summit a Milano, i Regional AWS Partner Awards premiano i partner AWS che nell’ultimo anno hanno puntato su specializzazione, innovazione e cooperazione, e i cui modelli di business continuano a evolversi e prosperare su AWS a supporto dei propri clienti. È in questo contesto che si inserisce Agentforce 360 for AWS, la soluzione sviluppata in cooperazione con AWS che gira interamente sull’infrastruttura cloud AWS e si avvale dei modelli fondazionali di Amazon Bedrock per consentire alle imprese di fare deploy di agenti AI su larga scala, con piena garanzia di sicurezza e governance dei dati.

«Questo premio riflette l’impegno che Salesforce porta avanti ogni giorno insieme ai propri clienti: aiutarli a innovare con strumenti concreti e a costruire valore reale in collaborazione con AWS. Essere riconosciuti come Technology Partner of the Year in Italia è per noi la conferma che stiamo andando nella direzione giusta.» ha commentato Veronica Pace, Strategic Technology Senior Principal Partner Sales Manager in Salesforce.

I vincitori dei Regional AWS Partner Awards sono stati valutati in base a una serie di metriche specifiche che hanno aiutato a misurare le prestazioni dei partner AWS nell’ultimo anno. Canalys ha verificato i set di dati utilizzati per garantire che tutte le misurazioni e i calcoli fossero oggettivi e accurati.

L’AWS Partner Network (APN) è un programma globale incentrato sull’aiutare i partner a innovare, accelerare il proprio percorso verso il cloud e sfruttare appieno i servizi AWS.