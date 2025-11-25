Aikom Technology presenta la sicurezza del futuro a SICUREZZA 2025

Siamo a SICUREZZA 2025 , l’appuntamento europeo di riferimento per il mondo della security, della videosorveglianza e delle tecnologie per la protezione di persone, asset e infrastrutture. In questo contesto, in cui innovazione, convergenza dei sistemi e integrazione tra soluzioni fisiche e digitali stanno ridefinendo il concetto stesso di sicurezza, abbiamo raggiunto lo stand di Aikom Technology , uno dei principali distributori a valore nel panorama italiano.

Insieme a Raffaele Bianchi, Sales and Marketing Director di Aikom, abbiamo approfondito come il settore sta evolvendo verso un modello sempre più ampio, intelligente e interconnesso, capace di rispondere alle nuove esigenze delle aziende e della Pubblica Amministrazione. Inoltre, abbiamo parlato dell’ecosistema integrato di soluzioni che Aikom propone al mercato, progettato per essere scalabile, interoperabile e realmente “future-proof”.

La Fiera è stata inoltre l’occasione per scoprire una delle grandi novità Aikom: AikomGo, il nuovo portale pensato per semplificare il lavoro degli installatori e supportare il canale con strumenti evoluti. Infine, abbiamo fatto il punto sui workshop tematici che Aikom ha animando a SICUREZZA 2025, momenti formativi che hanno attiranto grande interesse per la loro capacità di coniugare aggiornamento tecnico e visione strategica.