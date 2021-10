TIBCO Excellence Award premia i partner

TIBCO Software ha annunciato i vincitori dei premi 2021 Partner Excellence Award nel corso della propria conferenza annuale TIBCO NOW, evidenziando come i partner portino al mercato agilità e innovazione senza limiti per realizzare un impatto maggiore sul customer success. I premi riconoscono quei membri del TIBCO Partner Program che eccellono nello sviluppo, nel marketing e nell’implementazione di tecnologia avanzata presso i clienti nell’economia digitale odierna. I vincitori dei premi vengono selezionati in base al fatturato, alla crescita anno su anno e alla partecipazione ai programmi TIBCO che aiutano a generare domanda e a spingere la pipeline.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Tony Beller, senior vice president per l’ecosistema mondiale dei partner e per le vendite OEM di TIBCO: «Essendo un’organizzazione guidata dal canale, ogni partner nell’ecosistema TIBCO gioca un ruolo essenziale nel realizzare e nell’implementare esperienze clienti di livello superiore. I vincitori hanno dimostrato che, con il giusto approccio, le risorse e sfruttando i programmi e le risorse a loro disposizione, è possibile raggiungere il successo. Queste organizzazioni e i team che le compongono esemplificano e ripetono il nostro mantra per i partner – che insieme siamo sempre migliori».

Partner Enterprise dell’anno

Cognizant, vincitore del premio Enterprise Partner of the Year nei TIBCO Excellence Award, è una delle principali aziende di servizi professionali al mondo. L’approccio consulenziale unico dell’azienda, basato sul mercato, trasforma il business dei clienti, oltre ai loro modelli operativi e tecnologici per l’era digitale. Partner TIBCO da oltre 15 anni, Cognizant offre successo nella trasformazione digitale a più di 400 clienti, con un team di oltre 5.000 consulenti di integrazione per rispondere alle esigenze del mercato. L’attività Cognizant di Integrazione e Process Management riunisce il meglio del portafoglio prodotti TIBCO, come TIBCO Cloud Mashery, TIBCO Cloud Integration, TIBCO Data Virtualization, TIBCO Spotfire e altro. Queste soluzioni si uniscono per offrire un modello Cloud-first e API-first per la creazione continua di valore su diversi mercati.

Partner dell’anno per le vendite a PMI

Genware Computer Systems, vincitore del premio SMB Sales Partner of the Year, lavora con i clienti per implementare soluzioni che forniscono la giusta informazione alle persone corrette nel momento opportuno. Adattandosi alle esigenze dei clienti, Genware offre alle aziende sistemi e servizi, basati su TIBCO, necessari per abilitare un migliore processo decisionale. Genware sviluppa soluzioni che forniscono dati e li integrano, sfruttando la virtualizzazione per creare sorgenti dati federate e offrire informazioni attraverso analytics visuali e in streaming. Il dipartimento di data science dell’azienda applica soluzioni avanzate TIBCO per comprendere e predire meglio i risultati. Genware ha tre soluzioni considerate all’interno della TIBCO Solution Showcase, tra cui Presentation Studio, The Connected Production Platform e Gi-Dental. Tutte e tre le soluzioni hanno ricevuto una validazione formale attraverso il TIBCO Partner Validation Program.

Partner dell’anno OEM

Cerner, vincitrice del premio OEM Partner of the Year, è un’azienda globale attiva nel mercato della sanità. La piattaforma Cerner Healthcare Extensibility Platform (HEP) offre soluzioni che consentono di creare workflow attraverso molte applicazioni con applicazioni Cerner e non-Cerner, orchestrando la cura e i processi finanziari attraverso l’intera azienda ospedaliera. HEP impiega TIBCO BusinessEvents per scrivere regole complesse di elaborazione dei processi e TIBCO BusinessWorks per l’orchestrazione dei servizi, consentendo ai clienti di automatizzare, ottimizzare e connettere le applicazioni in modo facile.

Partner dell’anno per Asia Pacifico e Giappone

Ascention PTY, vincitrice del premio Asia Pacific and Japan Partner of the Year nei TIBCO Excellence Award, continua a primeggiare come esperta di dati con una conoscenza approfondita e una grande esperienza nella data governance, nel data management, negli shared data asset e nella realizzazione di soluzioni data-driven di qualità per i clienti APJ. Combinando prodotti TIBCO, quali TIBCO Data Virtualization, TIBCO EBX, TIBCO Spotfire e TIBCO Messaging, Ascention ha lanciato la propria offerta Citizen360 nel luglio 2020. Citizen360 consente agli utenti di creare la migliore citizen experience su tutti i canali, attraverso una visione unificata di tutti i touchpoint. In qualità di TIBCO Gold Partner, Ascention nel 2021 ha esteso la propria presenza in Asia Pacifico Giappone (APJ) con l’acquisizione della base clienti di ibi (Information Builders) in APJ. L’acquisizione ha contrassegnato una partnership duratura ed esclusiva con TIBCO, aggiungendo più di 30 nuovi clienti in Australia, Guam, Indonesia, Malaysia, Nuova Zelanda, Filippine e Singapore, rafforzando ulteriormente la comune presenza nella regione.

Partner dell’anno Europa, Medio Oriente e Africa

Apgar Consulting, vincitrice del premio Europe, Middle East and Africa Partner of the Year è una primaria società di consulenza sui dati riconosciuta dagli analisti per la propria capacità di offrire supporto ai clienti nel loro percorso per costruire le fondamenta dei trusted data. L’azienda si rivolge sia alle grandi aziende che alle PMI sfruttando le capacità di TIBCO Unify e ha implementato diverse soluzioni preconfigurate per indirizzare necessità di mercato. Per esempio, la propria soluzione Data Catalog è stata costruita con funzioni di TIBCO master data management e data virtualization e potenziata con significative policy di data governance e best practice. Le soluzioni Data Catalog e MDM Finance di Apgar sono entrambe comprese nel Solution Showcase, con la soluzione MDM Finance che recentemente ha ricevuto una validazione formale attraverso il programma TIBCO Validation Program. Impegnato a far crescere il proprio business con TIBCO, il team di Apgar Consulting è cresciuto del 25% nell’ultimo anno, ottenendo nel contempo il numero più elevato di TIBCO Certified Associate e TIBCO Certified Professional sullo Unify Track.

Partner dell’anno per l’America Latina

Aria PSW, vincitrice in occasione dei TIBCO Excellence Award del premio Latin America Partner of the Year e principale partner di TIBCO in Colombia, è specializzata nel supportare le aziende che acquistano soluzioni tecnologiche per risolvere sfide complesse legate alla trasformazione digitale. L’azienda sviluppa e ottimizza in modo efficiente processi di business attraverso tecnologie, integrazione e automazione dei processi. La competenza di Aria è basata su una forte attività di consulenza per l’integrazione ed è focalizzata nel posizionare TIBCO EBX come soluzione per affiancare le aziende colombiane nei propri percorsi digitali.

Partner dell’anno per il Nord America

iSteer, vincitrice del premio North America Partner of the Year per il terzo anno consecutivo, mantiene il proprio stato di partner dell’anno per il Nord America attraverso l’utilizzo efficiente dei portafogli di prodotti TIBCO Connect, Unify e Predict per fornire ai propri clienti soluzioni a prova di futuro e sostenibili. Il Centro di Eccellenza TIBCO dell’azienda riunisce le competenze di oltre 150 professionisti TIBCO globali e consente l’implementazione di successo di iniziative complete API, d’integrazione, master data management, data governance e data science Green Field Transformation. In qualità di partner TIBCO Nord America, iSteer fornisce funzioni TIBCO su tutto lo stack a clienti in settori quali l’industria, i beni di consumo, la sanità e la tecnologia finanziaria. Basata sulla tecnologia TIBCO, iSteer offre ai clienti successo con soluzioni quali la manutenzione predittiva degli asset basata su IoT, un sistema di valutazione del rischio di credito, modernizzazione della supply chain B2B, cibi e bevande connesse farm-to-fork e interoperabilità sanitaria tra pagatore e fornitori. Lo iSteer Credit Risk Scoring System è sia convalidato attraverso il TIBCO Validation Program che disponibile nella TIBCO Partner Solution Showcase.

Partner ISV dell’anno

u-blox, vincitrice ai TIBCO Excellence Award del premio Global ISV Partner of the Year, è un’azienda leader tecnologica globale nel positioning e nelle telecomunicazioni wireless nei mercati automotive, dell’industria e dei beni di consumo. Le soluzioni intelligenti e affidabili dell’azienda, i propri servizi e prodotti consentono alle persone, ai veicoli e alle macchine di comunicare senza fili su reti cellulari e short-range. La piattaforma u-blox Thingstream consente a moltissimi dispositivi IoT di comunicare con l’efficienza economica del cloud ovunque in tutto il mondo. Insieme a TIBCO, i dati IoT derivati da qualsiasi dispositivo u-blox possono essere trasformati dalla piattaforma TIBCO Connected Intelligence in potenti insight di business. La soluzione congiunta u-blox e TIBCO che sarà una delle prossime soluzioni inserite nel TIBCO Solution Showcase, consente ai clienti di rispondere alle sfide in modo più efficiente in settori quali l’industria, la logistica, la telematica e la sanità.

Partner globale dell’anno per l’innovazione

Bahwan Cybertek (BCT), vincitore del premio Global Innovation Partner of the Year, è un fornitore globale di soluzioni di trasformazione digitale nelle analytics predittive, digital experience e gestione della supply chain digitale. Il team principale BCT-TIBCO consiste di veterani esperti di soluzioni di trasformazione digitale e di tecnologia, che guidano l’innovazione attraverso modelli di business basati sui risultati e soluzioni IP consolidate. Il team fornisce progetti importanti in diverse geografie, compresi trasformazione digitale su larga scala, soluzioni per clienti enterprise e di intelligence operativa basate sulla piattaforma TIBCO Connected Intelligence. Per conoscere più a fondo le soluzioni BCT basate su TIBCO e presentate nella TIBCO Solution Showcase, visitare DropThought, PRIMA, rt360 e il Progetto di automazione per distributori (Fuel Station Automation Project). Il progetto Fuel Station Automation Project ha ricevuto una convalida formale attraverso il TIBCO Validation Program.

TIBCO Engagement Expert

Key Partner, vincitore del premio Engagement Expert Award, è un “digital integrator” orientato all’innovazione che fornisce tecnologie avanzate per creare valore reale per i clienti. L’azienda opera in tutti i settori di mercato offrendo servizi di consulenza, applicazioni chiavi in mano e soluzioni ICT integrate, aiutando i clienti a migliorare le proprie prestazioni di business. La soluzione di Key Partner, ApiShare, come descritta nel TIBCO Partner Solution Showcase, è un servizio orientato al business che offre a ciascun client API una vista ad alto livello del proprio ecosistema di API e di soluzioni, per implementare un’infrastruttura completa di governo. Durante i propri Partner Certification Days 2021, KeyPartner ha raggiunto un totale di 381 certificazioni.