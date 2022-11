Ampio display e lettore MIFARE integrato nella nuova tastiera HIKVISION

La nuova tastiera di comando wireless con display LCD DS-PK1-LT-WE, firmata dal numero uno al mondo nella produzione di tecnologie per la sicurezza HIKVISION, è ideale in ambito residenziale, commerciale e della piccola industria. Questa tastiera consente l’accesso al sistema con due modalità: digitando un codice personalizzabile oppure tramite un “portachiavi” (TAG). È possibile aumentare ulteriormente il livello di accesso al sistema attraverso la combinazione “codice utente + “TAG”.

L’utente può attivare le uscite a disposizione di AXPro (filari e wireless) direttamente dalla tastiera e utilizzabili per svariati usi (es. accensione luci, apertura porte e cancelli). E’ inoltre alimentata totalmente a batteria, quindi può essere installata in qualsiasi posizione anche laddove non sia accessibile una fonte di alimentazione esterna.

Funzionalità della nuova tastiera di comando wireless

Questa tastiera è utilizzata con qualsiasi sistema intrusione AXPro: la soluzione completa che integra nativamente la tecnologia video HIKVISION ed è parte di un sistema convergente che condivide risorse, interagisce con più sistemi e controlla più dispositivi grazie a un’unica app semplice ed intuitiva. L’ampio display e il lettore MIFARE integrato consentono, mediante codice o TAG di prossimità oppure con entrambi gli strumenti, di ottenere un livello ancor più alto di sicurezza. Il display LCD informa sullo stato del sistema in modo rapido e semplice da visualizzare: la tastiera è infatti touch e retroilluminata, semplificando le operazioni e garantendo un utilizzo anche in ambienti poco illuminati o al buio. La tastiera presenta un accesso semplificato (senza digitare la password): è quindi ideale per chi desidera utilizzare la tastiera e semplificare l’utilizzo di AXPro, il tutto senza pregiudicare telecomando o TAG di prossimità.

Caratteristiche della DS-PK1-LT-WE

Questa tastiera, attraverso i 4 Led, mostra con immediatezza lo stato del sistema, la presenza di allarme, il livello del segnale wireless e la presenza di una condizione di guasto. L’utente può accedere ai comandi diretti (senza necessità di digitare una password) ed inviare una richiesta di soccorso in caso di: aggressione (con richiesta silenziosa oppure udibile), malore o allarme incendio.

Il tutto è configurabile tramite l’App HikPartnerPro, la soluzione HIKVISION basata su cloud e sviluppata per gli installatori che vogliono gestire gli impianti dall’installazione fino alla manutenzione alla massima efficienza. Con HikPartnerPro è infatti possibile monitorare l’integrità degli impianti da remoto in modo semplice, ricevere notifiche sullo stato dei sistemi e report automatici, riducendo il numero delle visite in loco, quindi risparmiando tempo e costi.