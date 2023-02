Il futuro della connettività secondo Analog Devices

È un invite a sperimentare il futuro della connettività attraverso dimostrazioni interattive e dibattiti quello formulato da Analog Devices in occasione dell’ormai imminente Mobile World Congress 2023 di Barcellona.

Presso lo stand #2B18, Pad 2, ADI mostrerà ai visitatori soluzioni che mirano a ridurre al minimo l’impatto ambientale e che consentono di accelerare lo sviluppo di innovazioni rivoluzionarie. ADI desidera agevolare la vita dei propri clienti attraverso soluzioni che riducano i consumi energetici, garantiscano cicli di progettazione più brevi e promuovendo il futuro del lavoro.

Le soluzioni di ADI consentono ai clienti di realizzare più rapidamente unità radio (RU) innovative e avanzate, utilizzando piattaforme di reference design testate in conformità con IP RU di livello commerciale. Gli esperti di ADI saranno a disposizione per illustrare le soluzioni di risparmio energetico della RAN e dimostrare l’interoperabilità delle piattaforme. Inoltre, il team Consumer di ADI mostrerà le ultime innovazioni in materia di connettività presentando applicazioni come le cuffie per la realtà mista (MR) e i wearable acustici.

Il futuro della connettività: panoramica delle demo delle unità radio

Reference design ADI massive MIMO (mMIMO) di nuova generazione con un risparmio energetico del 40% – Questo reference design per unità radio mMIMO a 32Tx/32Rx si basa sul più recente sistema ADI RadioVerse, ADRV904x system on chip (SoC) con front end digitale completamente integrato e processore avanzato di banda base di terze parti. Questa soluzione progettuale consente un risparmio energetico del 40% rispetto alle soluzioni concorrenti, permettendo di realizzare radio più leggere e più piccole e di accelerare il time to market.

Creare reti più sostenibili con modalità avanzate di micro-sleep – Poiché la rete di accesso radio (RAN) consuma dal 70% all’80% dell’energia totale della rete, le modalità di risparmio energetico sono fondamentali per ridurre l’impronta di carbonio nelle reti 5G e diminuire la spesa OPEX. Le soluzioni RadioVerse di ADI soddisfano le modalità di risparmio energetico della rete (NES) previste dalla Rel. 18 della 3GPP per la RAN 5G. ADI mostrerà come si concretizza questo potenziale risparmio energetico in un modello interattivo di modalità micro-sleep e ibernazione attraverso più configurazioni di unità remote open (O-RU).

Piattaforma di beamforming in 5G mmWave di nuova generazione – Consente di aggiornare le implementazioni 5G macro, small cell e indoor su tutte le bande da 24 a 47 GHz. La soluzione 8T8R a 400 MHz mette in evidenza la più recente piattaforma reference mmWave conforme a O-RAN 7.2 split, con un comprovato miglioramento nell’efficienza (25%) nel beamforming analogico basato interamente sulle soluzioni in silicio di ADI.

In un mondo in cui le connessioni virtuali fanno sempre più parte della vita quotidiana, ADI presenterà diversi progressi della tecnologia consumer, che arricchiscono l’esperienza sensoriale attraverso interazioni umane realistiche:

Cuffie MR – Il futuro della connettività e del lavoro con il Metaverso : L’integrazione dei mondi virtuali emergenti nella vita di tutti i giorni richiede un enorme sforzo tecnologico: dispositivi Edge intelligenti, infrastrutture 5G/6G ed energia verde per alimentare il tutto. I progressi tecnologici di ADI rendono possibile tutto questo.

: L’integrazione dei mondi virtuali emergenti nella vita di tutti i giorni richiede un enorme sforzo tecnologico: dispositivi Edge intelligenti, infrastrutture 5G/6G ed energia verde per alimentare il tutto. I progressi tecnologici di ADI rendono possibile tutto questo. Soluzioni hearable – Immergersi completamente nei suoni della vita reale : filtrare, amplificare o migliorare i suoni quotidiani, quando opportuno, aiuta le persone a sperimentare un suono perfetto, ogni giorno. Le soluzioni hearable si adattano al contesto e trasformano il modo in cui le persone lavorano, giocano, riposano, in qualsiasi luogo.

: filtrare, amplificare o migliorare i suoni quotidiani, quando opportuno, aiuta le persone a sperimentare un suono perfetto, ogni giorno. Le soluzioni hearable si adattano al contesto e trasformano il modo in cui le persone lavorano, giocano, riposano, in qualsiasi luogo. Ricarica rapida USB-C, approfondimenti su batteria e protezione: La ricarica rapida al passo con i tempi. Il miglioramento dell’efficienza di ricarica riduce l’usura delle batterie e prolunga la durata dei dispositivi. La tecnologia di ricarica rapida USB-C consente di ricaricare telefoni, cuffie o dispositivi di gioco per stare al passo con i ritmi della vita quotidiana, con la massima efficienza e sicurezza nel minimo ingombro.

La comprovata piattaforma di interoperabilità con chiamate end-to-end perfettamente funzionanti sarà esposta al Mobile World Congress (MWC) all’interno dello stand ADI (Pad. 2, stand 2B18).