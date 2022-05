Video: da Pexip una gamma di applicazioni in tutti i settori

Pexip, specialista europeo nel settore della video conferenza, è all’Integrated Systems Show (ISE), presso il Fira Conference Center di Barcellona, di scena fino al 13 maggio. Qui l’azienda sta presentando le proprie innovative soluzioni, interoperabili e ad alta sicurezza, nel campo del video conferencing.

I visitatori dello stand Pexip (Hall 2, F600) possono, dunque, apprezzare fino in fondo le funzionalità della piattaforma video di Pexip, in particolare per come aiuta a risolvere le esigenze di comunicazione di alcune delle più importanti e strutturate aziende al mondo, sia del settore pubblico che del privato. Dalle riunioni interne alle interazioni con i clienti, dall’assistenza sanitaria ai servizi finanziari, Pexip risponde alle esigenze e alle richieste delle organizzazioni, che sono costantemente alla ricerca di nuove applicazioni di comunicazione video in tutti i settori.

Il team Pexip è a disposizione dei visitatori per dimostrare dal vivo i servizi di interoperabilità Pexip con Microsoft Teams e Google Meet, che consentono alle aziende di connettere diversi dispositivi e piattaforme di comunicazione in un’unica riunione con facilità. Inoltre, sono disponibili informazioni dettagliate su come organizzazioni quali la Defense Information Systems Agency (DISA) si affidano a Pexip per riunioni ad alta sicurezza in cui il controllo dei dati e la privacy sono della massima importanza. Pexip viene preferita per soluzioni personalizzate in settori quali l’assistenza sanitaria e il servizio clienti nei settori finanziario e retail. I visitatori di ISE possono inoltre scoprire Pexip Engage, la soluzione Pexip dedicata all’integrazione e un livello superiore di personalizzazione grazie a Pexip Build.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabio Sambrotta, Regional Sales manager Italy di Pexip: «Siamo felici di essere ritornati a Barcellona per un’occasione così importante come l’Integrated System Show, portando le soluzioni personalizzate di Pexip e aiutando a plasmare l’offerta del settore adattandola ai reali bisogni delle aziende. Non vediamo l’ora incontrare clienti, prospect e partner per presentare loro come Pexip sta andando oltre il video per assumere una posizione di leadership nella nuova economia del video, proponendo una gamma di applicazioni in tutti i settori».