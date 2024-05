ExpertBook B5 di ASUS è ora disponibile e pronto per l’AI

L’ultimo e attesissimo laptop ASUS ExpertBook B5 è adesso disponibile all’acquisto. Si tratta di un laptop ultraleggero ottimizzato per l’IA che combina gli ultimi processori Intel Core Ultra e una scheda grafica NVIDIA, inaugurando così una nuova era di produttività, grazie a uno schermo più ampio, con aspect ratio di 16:10, per un’immersione più profonda.

Con funzionalità alimentate dall’IA, come una fotocamera intelligente e la cancellazione del rumore, oltre a connettività WiFi 7 e 4G LTE, ExpertBook B5 garantisce che le attività aziendali quotidiane siano più semplici, veloci e versatili. La sicurezza è egualmente prioritaria: accesso biometrico, SSD con supporto RAID 0/1, lettore di smart card (opzionale), per una protezione di livello enterprise. ExpertBook B5 è realizzato con grande cura al fine di garantire un lavoro efficace e piacevole, il che lo rende il compagno ideale per i professionisti in movimento che desiderano gestire più attività in totale tranquillità.

Collaborazione e produttività potenziate dall’IA

ExpertBook B5 è stato attentamente progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti, mirando a garantire la massima produttività nell’ambiente di lavoro contemporaneo. Il nuovo modello si fonda sul prestigioso track record della serie, consolidando ulteriormente la sua reputazione nel settore. Alimentato dai più recenti processori Intel Core Ultra e dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2050, questo dispositivo offre prestazioni elevate, ideali per eseguire software esigenti in termini di risorse e gestire carichi di lavoro complessi.

ExpertBook B5 assicura un’esperienza senza interruzioni, grazie alla potente architettura AI di Intel, offrendo al contempo prestazioni elevate e una sicurezza all’avanguardia. Questa esperienza consente ai professionisti aziendali di gestire i carichi di lavoro più complessi, aumentare la produttività e godere di un multitasking senza intoppi, favorendo una collaborazione più fluida.

Il nuovo laptop include una fotocamera potenziata dall’IA e la tecnologia di cancellazione del rumore, migliorando così l’esperienza complessiva dell’utente. Il tutto per assicurare riunioni visivamente ottimizzate. La tecnologia di tracciamento del movimento mantiene automaticamente centrato il viso dell’utente e gestisce la messa a fuoco, eliminando la fastidiosa necessità di regolare la fotocamera durante una conversazione. Sia la qualità dell’immagine sia la luminosità sono migliorate in automatico. Allo stesso tempo, la tecnologia di cancellazione del rumore AI a due vie utilizza sofisticate tecniche di apprendimento automatico per filtrare il suono intorno a chi parla ed eliminare il rumore proveniente dall’altra persona impegnata nella conversazione, rendendo le videochiamate virtuali, estremamente naturali, come se si fosse nella stessa stanza.

Per una produttività fluida con una visione ampliata, il nuovo ExpertBook B5 beneficia di un display touchscreen con cornice sottile e aspect ratio di 16:10. Compatibile con la ASUS Pen e atre penne MPP 2.0, fornisce ai professionisti più spazio per lavorare e un modo facile per creare, prendere annotazioni o appuntare idee.

ExpertBook B5 garantisce sicurezza e gestione di livello enterprise

ExpertBook B5 è progettato per le aziende e dotato di molteplici caratteristiche di design e tecnologiche atte a massimizzare la sicurezza, facilitare l’amministrazione IT e offrire esperienze di lavoro da remoto senza interruzioni.

L’inclusione di molteplici opzioni di accesso, tra cui un sensore di impronte digitali, una fotocamera IR (opzionale) per l’accesso mediante riconoscimento del viso e un lettore di smart card (opzionale), offre comodità e un’autenticazione multi-fattore, consentendo alle organizzazioni, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di godere di una sicurezza avanzata senza preoccuparsi del rischio di violazione dei dati. ExpertBook B5 è anche facile da mantenere aggiornato, con doppio slot SO-DIMM e supporto fino a 64 GB di RAM DDR5.

Questo approccio completo garantisce agli utenti una grande facilità di esecuzione degli aggiornamenti, così da rendere ExpertBook B5 la scelta ideale per la produttività quotidiana e per un lavoro sicuro, sia in ufficio sia in movimento.

Realizzato per il multitasking mobile

ExpertBook B5 incarna alla perfezione il concetto di mobilità, con uno chassis ultraleggero interamente in metallo che pesa appena 1,29 kg e che ha uno spessore di soli 1,89 cm, così da permettere di viaggiare ovunque sia necessario per affari. Lo chassis, oltre a essere realizzato in modo sostenibile, è anche dotato di resistenza di grado militare, conforme al particolarmente esigente standard statunitense MIL-STD 810H. Inoltre, il laptop viene sottoposto a rigorosi test interni da parte di ASUS, tra cui quelli di pressione, urto e caduta, per garantire durabilità e affidabilità superiori.

Il nuovo laptop è alimentato da una capiente batteria che assicura la produttività durante l’intera giornata lavorativa. Supporta anche la tecnologia di ricarica veloce, che permette di tornare operativi in pochi minuti. Grazie alla più recente tecnologia WiFi 7, è possibile godere di connessioni wireless ultraveloci e di affidabilità anche in ambienti affollati. È disponibile anche il supporto opzionale per 4G LTE per assicurare una connessione senza interruzioni tra un luogo di lavoro e l’altro.

ExpertBook B5 è anche dotato delle connessioni più recenti: due porte Thunderbolt, 4 USB-C, HDMI 2.1 e un lettore di smart card (opzionale). Dispone anche di uno slot fisico per schede nano-SIM e offre il supporto per abbonamenti eSIM.

Disponibilità della serie ASUS ExpertBook B5

I laptop della serie ASUS ExpertBook B5 sono già disponibili per l’acquisto.

Scheda Tecnica