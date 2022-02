Arrow Electronics integra Pure Storage in ArrowSphere

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha inserito Pure as-a-Service e Pure Cloud Block Store in ArrowSphere, la pluri-premiata piattaforma di gestione del marketplace in cloud di Arrow. In virtù dell’accordo con Pure Storage, le soluzioni saranno disponibili per i partner di canale in numerose regioni e paesi in Europa, tra cui Benelux, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Pure as-a-Service è un modello di consumo flessibile orientato ai servizi per la fornitura delle soluzioni di Pure Storage in un formato pay-as-you-go. Pure as-a-Service consente di ottenere più di un semplice risparmio sui costi operativi* poiché trasforma letteralmente gli ambienti infrastrutturali aziendali dei clienti fornendo servizi, come il monitoring, gli obiettivi di Service-Level (SLO) e specifici Service Level Agreement (SLA). Supporta servizi di storage a livello di blocchi, file e oggetti che possono essere implementati on-premise, in strutture di servizi di co-location e nel cloud pubblico. Una parte significativa del vantaggio economico assicurato dai modelli as-a-service è la chiara quotazione del prezzo per singola unità, che permette ai clienti di definire la portata e il prezzo dei progetti in base ai risultati, non all’hardware richiesto per realizzarli.

Pure Cloud Block Store è invece una soluzione cloud-native che offre data mobility, resilienza e buone modalità di utilizzo. Pure Cloud Block Store può essere utilizzato su Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure e fornisce ai clienti le caratteristiche proprie del cloud storage unite ad affidabilità, bassa latenza, compatibilità e facilità di accesso. Abilita le modalità di cifratura always-on con la cybersecurity cloud-native, fornendo una configurazione compliant che aiuta a salvaguardare i dati, preservandone l’integrità.

“Il cloud globale e il mercato ‘as-a-service’ continuano a espandersi e, come provider di soluzioni di primo piano, abbiamo riunito piattaforme leader del settore e siglato partnership con fornitori che rendono più facile per i nostri clienti capitalizzare questa opportunità”, ha sottolineato Alexis Brabant, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions nell’area EMEA. “La piattaforma ArrowSphere è stata studiata per semplificare la connessione tra i provider di cloud e servizi ‘as a service’, i partner di canale e gli utenti finali, permettendo ai partner di canale di realizzare soluzioni multi-vendor su misura per i loro clienti. Aggiungendo Pure as-a-Service e Pure Cloud Block Store in ArrowSphere, i nostri clienti possono facilmente acquistare e gestire i rispettivi abbonamenti Pure Storage e AWS in un ambiente unico.”

“I clienti chiedono soluzioni efficienti e affidabili disponibili attraverso un modello di consumo flessibile”, ha evidenziato Wendy Stusrud, Vice President Global Partner Sales di Pure Storage. “Pure as-a-Service e Pure Cloud Block Store per AWS e Microsoft Azure garantiscono un’interfaccia di utilizzo hybrid, fornendo mobilità e gestione dati senza soluzione di continuità. Sono soluzioni che consentono ai clienti di utilizzare applicazioni mission-critical su infrastrutture ridotte, eliminando i silos di dati, aiutando a rendere più efficienti gli ambienti dev/test. Questo permette ai clienti di modernizzarsi con maggiore scelta, efficienza e semplicità”.

ArrowSphere, la piattaforma di delivery e gestione di soluzioni cloud, abilita il canale IT fornendo un’unica piattaforma per acquistare e amministrare prodotti e servizi cloud, monitorare l’attività e il consumo con strumenti di business intelligence incorporati, vendere i propri servizi con uno storefront personalizzabile, semplificando anche il processo di fatturazione.

*Il calcolo dei costi operativi è soggetto alla verifica del revisore del cliente