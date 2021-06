Axiom PRO è il nuovo sistema di allarme radio con videoverifica che integra nativamente la tecnologia video Hikvision ed è parte di un sistema convergente che condivide risorse ed interagisce con gli altri dispositivi tramite APP semplici ed intuitive, pensate per l’installatore e l’utente finale. Le caratteristiche della centrale, combinate con l’ampia gamma di componenti e accessori, rendono Axiom PRO ideale per scenari residenziali e commerciali.

Caratteristiche

Il nuovo sistema radio intelligente professionale Hikvision si contraddistingue per:

• radiofrequenza TRI-X & CAM-X (doppia frequenza Tri-X e Cam-X e tecnologia Frequency Hopping multi canale garantiscono immunità alle interferenze, comunicazione fino a 2.000m di distanza e fino a 6 anni di autonomia per idispositivi)

• intruder verification (fornisce un videoclip registrato di 7 secondi pre e post evento per una videoverifica in sub-stream, direttamente da Axiom PRO, oppure in Cloud)

• programmazione semplice e intuitiva (i dispositivi possono essere installati con l’APP Hik-ProConnect tramite QR Code)

• comunicazione multipla (Lan, wi-fi, GPRS e 3G/4G integrate nativamente nella centrale offrono una varietà di tecnologie per la comunicazione senza eguali).

Rilevazione all’avanguardia

Axiom PRO comprende un’ampia gamma di dispositivi e accessori ed è dotato di tecnologie di rilevazione all’avanguardia, quali: IFT (adatta i rivelatori alle condizioni esterne regolandone automaticamente la sensibilità in base al rumore ambientale); Break Glass (un microfono omnidirezionale di alta qualità rileva, senza falsi allarmi, la flessione o la rottura di vetri su spessori fino a 6.4mm); Videoverifica con PIRCAM (GIF animata di 20 fotografie per una verifica immediata dell’allarme. Integra fotocamera con risoluzione fino a 640×480 e LED infrarossi per le scene a scarsa illuminazione).

Sicurezza per tutti

Axiom PRO è per tutti: il lettore Mifare semplifica infatti l’accesso, mentre la guida vocale fornisce un feedback immediato. I dispositivi di emergenza consentono di attivare l’evento ed effettuare chiamate vocali, sms e notifiche push su APP agli utenti. I dispositivi di emergenza consentono di attivare l’evento di allarme ed effettuano chiamate vocali, sms e notifiche push su APP agli utenti del sistema.

Convergenza con altri sistemi di sicurezza

Hik-ProConnect, piattaforma cloud ideata per gli installatori, consente ad Axiom PRO di convergere con i device Hikvision di Videosorveglianza, Intercom e Controllo Accessi, lavorando come un unico sistema e condividendo le risorse. Hik-ProConnect ottimizza i tempi di installazione, permette il monitoraggio da remoto del sistema, identifica in modo proattivo i malfunzionamenti e ne consente la risoluzione immediata, invia report automatici riducendo le visite all’impianto e migliorandone l’efficienza. Per la massima soddisfazione dell’utente finale.

Hik-Connect è l’applicazione ideata per gli utenti finali che, da un unico dispositivo, permette di gestire tutti i prodotti Hikvision. Verifica lo stato del sistema, inserisce/disinserisce e

riceve notifiche d’allarme, verifica lo stato del singolo dispositivo (temperatura, livello del segnale,

stato della batteria) e, attraverso la verifica, può confermare il singolo evento di allarme.

I Monitor Supervisori, con un’interfaccia semplice e intuitiva, consentono di gestire tutti i dispositivi Hikvision da un unico sistema: non solo security con allarme, videocitofonia e TVCC, ma anche automation grazie all’integrazione con APP di terze parti.