BC500 e TC500: le videocamere di Synology con a bordo l’AI

Synology lancia due novità: BC500 e TC500, versatili videocamere a torretta e cilindrica per la sorveglianza intelligente. Le Synology BC500 e TC500 vantano funzionalità di intelligenza artificiale avanzate, una qualità video straordinaria e l’integrazione con il sistema di gestione video Surveillance Station.

“La BC500 e la TC500 sono videocamere IP eccellenti per qualsiasi azienda e organizzazione”, ha dichiarato Lori Hsieh, Product Manager per le videocamere Synology. “Insieme a Synology Surveillance Station, queste videocamere offrono un’esperienza d’uso che non ha pari. Dal deployment al monitoraggio fino all’archiviazione dei fotogrammi, hanno una funzionalità avanzata facilmente accessibile ai clienti, per garantire che le loro esigenze di sicurezza siano soddisfatte in ogni momento”.

Sorveglianza notte e giorno: videocamere IP che non temono il meteo

La BC500 e la TC500 sono provviste di sensori a 5 megapixel che registrano con una risoluzione di 2880×1620 a 30 fotogrammi per secondo (FPS). Hanno un angolo di visione orizzontale di 110° e assicurano un’ampia copertura e video fluidi e ricchi di dettagli. Con un grado di protezione IP67 da polvere e acqua, una visione notturna fino a 30 metri e funzionalità HDR multiesposizione, entrambe le videocamere sono adatte per essere usate sia all’aperto che al chiuso. Permettono di sorvegliare corridoi e ingressi, ampi spazi aperti come magazzini e parcheggi ma anche ambienti complessi come quelli dei musei, in ogni ora del giorno.

Intelligenza artificiale per una videosorveglianza smart

La BC500 e la TC500 sono dotate di potenti funzionalità IA integrate che offrono agli utenti segnalazioni tempestive e precise, per velocizzare le attività di incident response. Le funzioni includono il rilevamento di persone e veicoli, il rilevamento delle intrusioni e Instant Search, per identificare con maggiore affidabilità le potenziali minacce, indagare rapidamente le aree di interesse e tracciare e recuperare specifici fotogrammi.

Studiate per Surveillance Station, non richiedono licenze di dispositivi

La BC500 e la TC500 sono studiate per l’integrazione trasparente con Surveillance Station. Tutte le impostazioni di rete e le configurazioni delle videocamere possono essere gestite direttamente dall’ambiente in hosting sul Synology NAS. In più le videocamere Synology non richiedono l’acquisto o l’attivazione di licenze di dispositivo Surveillance Station, alleggerendo così la procedura di configurazione, facilitando la migrazione e riducendo i costi di implementazione.

Una soluzione di sorveglianza affidabile e sicura

Le nuove videocamere di Synology vantano un’archiviazione edge di failover che assicura la registrazione continua in caso di problemi di connettività. Gli aggiornamenti semplici del firmware con pianificazioni configurabili aiutano gli amministratori a tenere aggiornate le videocamere con le più recenti patch per la sicurezza, mentre il supporto per HTTPS ed SRTP provvede alla sicurezza e alla privacy tramite la crittografia di video e flussi di dati.

La BC500 e la TC500 sono conformi a NDAA e TAA, cioè soddisfano gli standard e i requisiti di sicurezza per il procurement emanati dal Governo federale degli Stati Uniti. Sono una scelta sicura per chi cura le installazioni di sorveglianza e per gli integratori di sistemi di sicurezza.

Le nuove videocamere Synology BC500 e TC500 in sintesi:

· Le funzionalità IA integrate includono il rilevamento di persone, veicoli e intrusioni

· La funzione Instant Search velocizza le ricerche di eventi d’interesse

· 5 MP a 30 FPS

· Substream fino a 1080p a 15 FPS

· Angolo di visione orizzontale di 110°

· Indice di resistenza agli urti IK10 (TC500)

· Supporto per pianificazione di aggiornamenti automatici del firmware

· Configurazione della videocamera direttamente in Surveillance Station

· Non occorrono attivazioni né licenze di dispositivi

· Conforme a NDAA e TAA degli Stati Uniti

· Garanzia sull’hardware di tre anni

Disponibilità

La Synology BC500 è disponibile subito in alcune regioni. La TC500 sarà disponibile durante il 2023. Le date del lancio variano in base alla regione.