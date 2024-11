Broadcom rafforza e amplia la partnership con Arrow Electronics

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ampliato l’accordo di distribuzione con Broadcom, attraverso l’Accelerate Program, integrando una serie di nuove soluzioni alla gamma dei prodotti Arrow e aggiungendo nuove attività di supporto, consulenza in loco e servizi a valore aggiunto. L’iniziativa strategica sancisce un’evoluzione della collaborazione tra le due società, consolidando ulteriormente l’impegno a promuovere innovazione e risultati nell’ecosistema Broadcom.

I termini dell’accordo siglato da Broadcom e Arrow

L’accordo include una gamma completa di software per aziende e per mainframe di Broadcom (provenienti dall’ex portfolio di CA Technologies), oltre a Carbon Black, per il quale Arrow sarà lo specialista locale del go-to-market per Broadcom. Arrow supporterà quindi la maggior parte delle soluzioni software di Broadcom, acquisendo i diritti di distribuzione per tutti gli ordini del partner, tranne che per un numero esiguo di clienti.

In base al nuovo accordo, Arrow è responsabile della definizione della strategia commerciale e della promozione delle iniziative di go-to-market in tutta Europa per i software aziendali, per la cybersecurity e per i sistemi mainframe di Broadcom in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

I reseller a valore, i system integrator e i service provider di tutta Europa potranno così accedere all’ampio portfolio di software aziendale di Broadcom leader di settore per clienti mid-market e SMB esclusivamente tramite Arrow, tra cui Automation, ValueOps, NetOps, API Security, Identity & Access Management, AIOps & Observability, Application Development e IT Service Management, Mainframe, oltre alle soluzioni di cybersecurity di Symantec e Carbon Black.

I partner di canale e i clienti di Arrow avranno a disposizione queste soluzioni di software enterprise, di cybersecurity e mainframe per favorire trasformazioni digitali di successo. Il programma Accelerate consente ad Arrow di agire come un’estensione del team Broadcom, aiutando i clienti a ottenere il massimo dagli investimenti nel software Broadcom. È inclusa anche una solida rete di supporto tecnico e il miglioramento dell’assistenza ai clienti attraverso l’operatività, le consulenze specialistiche, l’assistenza personalizzata, i programmi di formazione e i servizi a valore aggiunto.

Questo accordo rientra in una più ampia collaborazione tra Broadcom e Arrow che include anche l’accordo globale Accelerate per VMware CloudHealth.

Dichiarazioni

Cedric Doignie, Vice President Sales, Global New Models and Services di Arrow Enterprise Computing Solutions, ha sottolineato: “Negli ultimi tre anni, i nostri team EMEA hanno avuto grande riscontro dal portfolio Symantec, collaborando con il canale per indirizzare e supportare le PMI. Le soluzioni software di Broadcom sono il punto di riferimento per le iniziative di trasformazione digitale e l’aggiunta di queste soluzioni si traduce in un migliore e più completo portfolio software per quei partner commerciali a valore che stanno mirando ad ampliare l’offerta e a sviluppare il business”.

“Il nostro obiettivo è quello di offrire ai clienti di ogni dimensione le migliori applicazioni del settore e per questo continuiamo a collaborare con i partner attraverso modelli innovativi, come il Broadcom Accelerate Program”, ha dichiarato Cynthia Loyd, Vice President of Global Commercial & Partner Sales di Broadcom. “I distributori partner come Arrow amplieranno il nostro raggio d’azione grazie all’expertise a livello locale e alla loro approfondita conoscenza delle soluzioni Broadcom. Questo programma ci aiuterà a garantire un servizio e un’assistenza di qualità superiore in tutte quelle fasi che caratterizzano il percorso del cliente”.