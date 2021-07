Dopo la riorganizzazione commerciale del 2018, che ha portato alla nascita di nuovi team nazionali focalizzati su target specifici di clientela, BTicino prosegue la sua evoluzione nella medesima direzione esplorando nuovi canali di comunicazione digitale.

La società, da sempre attenta al dialogo con i propri clienti, oltre a schierare una squadra di figure altamente professionali su tutto il territorio italiano a servizio e supporto delle realtà immobiliari, dal 12 luglio ha avviato un progetto web per “star vicino” ai suoi clienti anche nel mondo digitale: BTicino Più Vicino.

BTicino Più Vicino è accessibile dalla homepage del sito istituzionale www.bticino.it. La nuova sezione presenta, attraverso una veste grafica innovativa e di forte impatto, la proposta di partnership del team Real Estate, mettendo in evidenza i più importanti casi di successo a livello nazionale.

BTicino Più vicino è un canale d’informazione e di approfondimento che, grazie ai potenziali 2 Mln di visitatori all’anno, punta a diventare una vera e propria vetrina dedicata alle realtà immobiliari. Uno strumento visivo per chi progetta e costruisce.

All’interno della nuova area web si potranno scoprire, grazie all’interfaccia grafica user-friendly, numerose realizzazioni immobiliari distribuite su tutto il territorio italiano, corredate da un vasto repertorio di immagini di alta qualità.

BTicino Più Vicino propone alla clientela un viaggio attraverso le soluzioni smart e domotiche dell’azienda. Le referenze incluse in questo progetto sono declinate in diversi contesti installativi, mostrando come i prodotti BTicino si adattino ad ambienti e stili differenti.

Per approfondire nel dettaglio le tecnologie My Home Up e Smart Home, BTicino Più Vicino offre una visione completa sulle ampie possibilità della domotica e delle sue svariate tipologie di applicazione, per automatizzare un’unità abitativa in modo semplice ed elegante. BTicino Più Vicino mostra un nuovo concetto di abitare con la tecnologia connessa e tutti i servizi a portata di app.

La navigazione è intuitiva: in pochi click è possibile approfondire tutte le specifiche tecniche delle soluzioni adottate, dal semplice switch ai sensori smart, e ammirare le realizzazioni nella loro completezza che combinano tecnologia e stile. Non solo: è anche possibile trovare una sezione dedicata alle curiosità sulle relative zone cittadine, nonché informazioni sui partner Real Estate di BTicino.