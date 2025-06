BTicino rinnova la sede centrale di Varese

BTicino, azienda che propone soluzioni all’avanguardia e di design, presenta il progetto di riqualificazione degli spazi di accoglienza presso la sede centrale di Varese. Il progetto ha coinvolto l’ingresso principale e ha visto la creazione di un Welcome Hub, un nuovo spazio per accogliere clienti e partners.

L’intero percorso architettonico-visivo è stato sviluppato con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza di visita e comunicare in modo efficace i valori del brand attraverso un ambiente contemporaneo, funzionale e rappresentativo.

Il concept progettuale, firmato dall’architetto Marcello Pinzero per la parte architettonica e da Studio FM Milano per l’identità visiva, ha voluto coniugare accoglienza, efficienza, sostenibilità e innovazione tecnologica. Particolare attenzione è stata posta al recupero e alla valorizzazione delle strutture esistenti, in un’ottica di riuso intelligente e rispetto degli elementi identitari dell’azienda.

Un ingresso rinnovato e immersivo

L’ingresso della sede centrale di BTicino è stato ripensato come primo punto di contatto con il brand: un’area architettonicamente distintiva e contemporanea, con una particolare attenzione alla fluidità e sicurezza dei flussi di visitatori e dipendenti. La nuova configurazione è caratterizzata dal colore bianco delle pareti perimetrali e del soffitto in lamiera microforata con illuminazione integrata; grazie a macro grafiche relative a contenuti specifici, costruisce un’immediata percezione e connessione con i valori e le aree di interesse del brand. Un grande videowall funge da punto focale visivo e offre accesso immediato a comunicazioni aziendali, novità di prodotto, iniziative di CSR.

Spazi funzionali e rappresentativi

Il cuore del progetto delle nuove aree accoglienza è il Welcome Hub, un grande spazio multifunzionale dedicato ai clienti BTicino e ricavato dalla riqualificazione di una ex area industriale, oggi trasformata in ambiente rappresentativo per meetings, presentazioni, eventi e videoconferenze.

Il Welcome Hub di BTicino si sviluppa su quattro aree principali: una zona di accoglienza caratterizzata da un’efficace comunicazione grafica dei temi aziendali identitari, una sala riunioni ad alta tecnologia, caratterizzata da una struttura microforata che garantisce privacy ma nello stesso tempo fluidità percettiva con il resto dello spazio, una coffee area e una zona relazione, arredata con icone del design italiano. Gli ambienti sono stati pensati per offrire comfort tecnologico, privacy e un’esperienza immersiva nei valori aziendali.

Il Welcome Hub è dotato di tecnologia smart; comandi per luci, termostati e videocitofono dialogano con smart speaker e app, offrendo a tutti coloro che fruiscono di questo spazio, un’esperienza d’uso completa ed evoluta. Per l’estetica è stata scelta Living Now, la linea BTicino sintesi di innovazione e tecnologia.

Per quanto riguarda l’arredo, oltre ad elementi di alcuni importanti brand made in Italy, sono stati realizzate su disegno dell’architetto Pinzero le strutture divisorie, costituite da lamiera stirata su telaio in ferro, oltre al grande tavolo riunioni, con struttura in ferro e piano in legno caratterizzato da angoli smussati a becco, dove hanno trovato posto prese usb a scomparsa.

Un linguaggio visivo contemporaneo racconta l’identità di BTicino

Elemento distintivo del progetto è il sistema grafico firmato Studio FM Milano, ispirato agli schemi circuitali dell’elettronica: pattern astratti su fondo grigio, applicati in formato macro con un utilizzo sapiente dei colori del brand, trasformano le superfici in strumenti di comunicazione coerente e di grande impatto visivo. Il risultato è un ambiente che racconta, già dal primo sguardo, l’identità di BTicino e il suo impegno in sostenibilità, CSR, innovazione tecnologica e design.