Per aiutare i professionisti della stampa di produzione a dare forma a un nuovo futuro per il loro business, Canon presenta “Make It” un nuovo evento virtuale dedicato ai clienti attuali e potenziali e ai partner di Europa, Middle Est e Africa, che si svolgerà dall’8 al 17 giugno 2021 (registrati qui). L’evento fornirà ai partecipanti consigli pratici, presentazioni, demo tecnologiche e riflessioni sulla situazione del mercato, tutto pensato per aiutare gli stampatori a scoprire nuove strade da intraprendere per i loro business dopo 12 mesi particolarmente difficili.

Creazione di un’agenda personalizzata

I professionisti della stampa sono invitati a comporre la propria agenda personalizzata in funzione delle loro aree di interesse, disponibilità ed esigenze. La possibilità di scegliere i contenuti è pensata per mettere a disposizione dei centri stampa in-house e dei fornitori di servizi di stampa, di qualsiasi dimensione, gli elementi necessari “to Make It”, ossia “per farcela” pianificando un futuro di successo. Esperti del settore e colleghi provenienti da tutta la regione EMEA parleranno di come ispirare i clienti e incrementare i profitti nonché di come accelerare la ripresa del business e usare la tecnologia per alimentare la crescita.

Lasciarsi ispirare

L’autore e speaker René Carayol MBE terrà il discorso di apertura in cui illustrerà gli elementi da lui considerati fondamentali per consolidare e ricostruire la cultura aziendale, dopo i momenti difficili affrontati da molte realtà. I partecipanti potranno anche scoprire i segreti della “Mental Thoughtness” (Letteramente: Forza Mentale), rivelati dall’ex campione di rally Penny Mallory, e imparare a trasformare gli ostacoli in opportunità grazie a Simon Alexander Ong, pluripremiato life ed executive coach.

Innovazioni di prodotto e dimostrazioni

L’evento offrirà uno sguardo esclusivo sulle ultime innovazioni introdotte da Canon nel settore della stampa professionale, tra le quali i nuovi moduli di automazione avanzata per imagePRESS C10010VP, progettati per aiutare i clienti della stampa di produzione a ottenere la massima qualità di stampa in meno tempo e senza alcun intervento manuale. Inoltre, per le esigenze di stampare in-house, si avrà l’opportunità di osservare da vicino il potenziale creativo della serie imagePRESS C170, che consente alle aziende di realizzare stampe nitide e dai colori vivaci con una qualità professionale.

L’evento presenterà anche le ultime novità del portfolio di stampanti di grande formato, le serie imagePROGRAF TZ-30000 e imagePROGRAF TX, che consentono di raggiungere livelli straordinari di produzione CAD e creazione poster in termini di velocità, qualità, facilità di utilizzo e automazione dei supporti.

Tra gli altri prodotti in mostra ricordiamo Canon DreamLabo 5000, un avanzato sistema di stampa fotografica inkjet la cui qualità supera quella di qualsiasi altro sistema e che possiede le potenzialità per sfruttare nuove opportunità di profitto per le aziende che desiderano distinguersi offrendo un servizio premium.

Canon svelerà anche la sua ultima soluzione di automazione basata su Cloud. Questa soluzione entry-level per la gestione del cliente e dei processi di inoltro, lavoro e preparazione sarà particolarmente apprezzata dai fornitori di servizi di stampa più piccoli, consentendo loro di incrementare la produttività e, soprattutto, avere più tempo da dedicare ai clienti e alla ricerca di nuove opportunità.

Che cosa conta di più per gli acquirenti di servizi di stampa

Durante l’evento si parlerà dei risultati emersi dall’Insight Report realizzato da Canon Europe, che analizza il modo in cui i professionisti della stampa possono offrire il massimo valore possibile agli acquirenti marketing nelle nuove realtà che si presentano in tutta la regione EMEA. I partecipanti potranno apprendere dagli esperti di marketing come misurare l’impatto della stampa sul marketing mix. In un momento in cui il ritorno sull’investimento è la motivazione principale delle decisioni dei dipartimenti marketing, è essenziale che il settore della stampa abbia a disposizione gli strumenti necessari per affrontare questi argomenti con i clienti.

Giuseppe D’Amelio, Marketing Director Document Solutions di Canon Italia, commenta: “Con questo evento intendiamo offrire a tutte le aziende di stampa, di qualsiasi grandezza, alcuni consigli da mettere in pratica per “farcela” in un ambiente aziendale in continua evoluzione. I nostri clienti del settore della stampa hanno dimostrato un’incredibile resilienza e creatività, per questo volevamo creare un programma flessibile pensato per condividere storie di successo ed essere fonte di ispirazione, infondendo nei partecipanti la fiducia, l’energia e l’entusiasmo necessari per affrontare il futuro. Il nostro evento mostrerà i risultati che possono essere raggiunti rivoluzionando il modo in cui le aziende operano e come anche i tempi più difficili possano essere la base perfetta per stimolare la pianificazione, l’innovazione e la creatività sfruttando la conoscenza del cliente.”

REGISTRATI ORA