Coop Service, cooperativa bresciana che opera nel settore dell’editoria, offrendo servizi di etichettatura, cellophanatura, imbusto e postalizzazione avanzata, ha scelto l’innovativa tecnologia di stampa di Canon per supportare elevati volumi di produzione e fornire prodotti di qualità ai propri clienti.

Nata nel 1982, Coop Service opera in una sede di oltre 5.000 mq e conta 20 collaboratori, posizionandosi tra i migliori fornitori di servizi per il mondo editoriale e non solo. Tutto ciò è possibile grazie alla professionalità, alle competenze del personale e alla consolidata tecnologia produttiva, come sottolineato da Ignazio Gereloni, Presidente di Coop Service: “Abbiamo sempre puntato sulla qualità dei servizi erogati alla nostra clientela e, per raggiungere e mantenere nel tempo questo obiettivo, investiamo in competenze degli operatori, flessibilità e innovazione tecnologica”.

L’azienda è da sempre attenta alla soddisfazione delle mutevoli richieste del settore editoriale e per tale motivo, nel tempo, Coop Service ha ampliato la propria offerta di servizi. Oggi infatti sono inclusi servizi aggiuntivi di lavorazione di legatoria e stampa digitale volti a ridurre la filiera produttiva di riviste e cataloghi, aumentandone sensibilmente la produttività.

L’internalizzazione di queste attività, infatti, ha consentito al cliente di dialogare direttamente con un unico fornitore, con il vantaggio di gestire senza molteplici passaggi (tipografia-legatoria-stampa digitale) la finitura del prodotto e di aggiungere nel pack in spedizione stampe personalizzate quali volantini, cartoline, etichette e codici univoci.

Come caratteristica per soddisfare le esigenze dei propri clienti e offrire loro continua innovazione, Coop Service ha scelto i sistemi di stampa Canon per l’area di produzione degli stampati digitali. In particolare, per ciò che riguarda la stampa ad altissima produttività a foglio singolo, in bianco e nero, sono stati scelti i sistemi Canon VarioPRINT 6270 TITAN e Canon VarioPRINT 6250, in grado di garantire elevata qualità, affidabilità e versatilità. Per quanto riguarda invece le tirature a colori è stata scelta l’imagePRESS C10000VP, ideale per gli ambienti di stampa con volumi elevati che definisce nuovi standard in termini di applicazioni e qualità.

“Gli investimenti in questi nuovi mercati hanno incrementato e completato il nostro business, consentendoci di fornire valore aggiunto ai nostri clienti e garantendo alla cooperativa una maggiore competitività nel settore”, ha concluso Gereloni.

Grazie a questi sistemi Canon, Coop Service produce molteplici applicazioni su supporti di differenti grammature come libri, copertine personalizzate, brochure, buste, cartoline, dépliant, biglietti da visita, menù, tovagliette, etichette adesive e molto altro. Il tutto, completato con la stampante laser a modulo continuo Canon VarioPRINT 7100 sia da bobina che da pacco, per personalizzazioni di vario genere.

“Siamo lieti che la nostra tecnologia di stampa contribuisca a elevare la qualità dei servizi offerti da Coop Service, da sempre impegnata nel soddisfare ogni esigenza dei propri clienti con serietà, competenza e innovazione continua”, ha commentato Pierluigi Fioretti, Document Solution Sales Director di Canon Italia. “Affidabilità senza compromessi ed eccellente qualità dell’immagine sono da sempre i caratteri distintivi dei nostri sistemi, con funzionalità che permettono di lavorare in modo più rapido ed efficiente in combinazione con un funzionamento eco-compatibile.”