MSPTECH Week University: ottimi risultati per la settimana formativa di CoreTech

CoreTech, azienda protagonista del mercato IT, dove opera come provider di infrastrutture Cloud White Label dedicate al Canale , ha appena concluso con successo e soddisfazione la settimana formativa in aula (#MSPTech Week University) dedicata ai propri clienti attivi nella fornitura di Servizi Gestiti (Managed Service Provider, MSP) e ai fornitori di Servizi legati al Cloud (Cloud Service Provider, CSP). L’afflusso di clienti e partner di CoreTech alla #MSPTECH Week University è stato ottimale: le date in cui si è svolto l’evento sono state dedicate alla formazione e alla crescita di Sistemisti ed MSP. L’incontro con numerosi partecipanti all’evento per una rapida intervista su organizzazione di #MSPTech e, soprattutto, sui contenuti offerti nel corso delle sessioni formative ha consentito di ottenere una panoramica diretta del gradimento e dell’efficacia di quanto realizzato da CoreTech.

In particolare, i commenti sono stati unanimemente positivi e i più significativi sono riassunti nel seguito.

Le giornate di #MSPTECH Week Universityhanno visto numeri particolarmente incoraggianti e soddisfacenti per gli organizzatori. A partire dal primo giorno, martedì 19 settembre e per finire con l’ultimo, venerdì 22.

In termini di partecipazione, considerando che l’aula corsi di CoreTech ha una capacità di 19 posti a sedere, la settimana si è così dipanata:

In termini statistici, possiamo dire che la media dei partecipanti (15,5, cioè oltre il 92% dei posti disponibili) si è mantenuta molto vicina al numero degli iscritti (in media 17) e che ogni azienda ha in media inviato un partecipante (1,16).

I commenti dei partecipanti e dei docenti sulla #MSPTECH Week University

Abbiamo raccolto alcuni commenti a caldo dai partecipanti e dai docenti dei seminari formativi tenuti da CoreTech. Ecco i commenti dei partecipanti:

«Il nostro obiettivo è quello di riuscire a implementare servizi innovativi e CoreTech si è dimostrata un’azienda davvero innovativa» – Francesco Di Giammarco, Atek Networking, Roma.

«Le persone di CoreTech si sono dimostrate competenti e preparate» – Angelo Albizzati, Aquadro Information Technology sagl, Canton Ticino, Svizzera.

«CoreTech si è dimostrata proattiva, offrendomi soprattutto best practice da utilizzare nel mio lavoro quotidiano sulla sicurezza informatica» – Andrea Scolozzi, B-Sys, Milano.

«Dal nostro punto di vista, l’evento è stato molto soddisfacente: abbiamo condiviso con i partecipanti alcune informazioni sulla sicurezza informatica che sono necessarie per proteggere le aziende oggi. Con CoreTech si è instaurato un rapporto di fiducia, basato sul fatto che hanno conoscenze tecniche, oltre che commerciali: è difficile trovare un partner che sia in grado di dare sempre risposte puntuali ai clienti» – Arturo Forlano, AF Technology Srl, Eboli (Salerno).

«Le persone di CoreTech sono innovative, anzi direi che a volte sono pionieri per loro scelta. Il corso ci ha consentito di ampliare le nostre conoscenze sulla security e confermare alcune scelte fatte in precedenza: i nostri obiettivi sono stati pienamente raggiungi» – Michele Cianchi, Contitolare, Securcrea, Livorno.

«L’evento MSPtech di CoreTech ha dimostrato ancora una volta il loro spirito innovativo: è stato un momento di divulgazione, senza essere commerciale, come spesso accade in queste occasioni» – Andrea Napoletano, Francesca Mancusi, Mancusi Office Automation, Salerno.

I commenti dei docenti

«CoreTech è un’azienda concreta e il seminario su N-able che ho tenuto ha ottenuto l’interesse e la partecipazione dei presenti, che sono stati molto attivi. Spero di far crescere ulteriormente la collaborazione con CoreTech nel prossimo futuro» – Fabio Viganò, Efuture, Lissone (Monza Brianza).

«CoreTech è un’azienda visionaria e i loro eventi offrono la garanzia di poter contare sempre su un pubblico interessato. Il nostro obiettivo di avere un pubblico interessato e partecipativo è stato pienamente raggiunto» – Andrea Zwirner, Intrusa, Udine.

«CoreTech ha svolto un percorso di formazione completo con la #MSPTECH Week University: prossimamente servirebbe inserire una parte pratica, che consenta ai partecipanti di toccare con mano il traffico. L’Italia è il terzo Paese al mondo per attacchi ransomware: dobbiamo crescere nella consapevolezza e nella preparazione» – Alessandro Vannini, IT4YOU, Rovigo.

Commenti di CoreTech sulla #MSPTECH Week University

«Siamo lieti di essere riusciti anche stavolta a offrire ai nostri partner un evento coinvolgente e di alto valore – osserva Monica Gatti, Marketing Manager di CoreTech -. L’interesse espresso dalle aziende nel nuovo formato di MSPTech si è rivelato vincente, confermando le aspettative di CoreTech e ne siamo lieti».

«CoreTech continua a investire sulla formazione dei propri partner e questo evento ci conferma di aver imboccato la strada giusta, per coinvolgere maggiormente le aziende che già collaborano con noi e allargare la platea di partecipanti e degli utilizzatori dei nostri servizi – afferma Roberto Beneduci, CEO di CoreTech –. Non vediamo l’ora di lanciare la prossima iniziativa e di collaborare con i nostri partner a un nuovo evento di successo».