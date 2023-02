Channel Chief: SentinelOne si conferma tra i top

CRN®, brand di The Channel Company, ha indicato per il secondo anno consecutivo Ken Marks, Vice President Worldwide Channel Sales di SentinelOne, nella lista ‘Most Influential Channel Chief’ del 2023 e inserito Chris Catanzaro (VP of Americas Channels), Brian Kroneman (Sr. Director Worldwide Channel Programs and Strategy) e Michelle Patterson (Director Field and Channel Marketing) nella sua lista dei ‘Channel Chiefs 2023’.

Questi riconoscimenti testimoniano le grandi capacità del team SentinelOne di promuovere la strategia di canale e di realizzare programmi e iniziative di successo per i partner di settore.

Come sottolineato dallo stesso Ken Marks: «Mentre SentinelOne continua a registrare grandi risultati, siamo orgogliosi di confermarci il partner di riferimento per rivenditori a valore, MSSP, system integrator, distributori e partner di incident response nel mondo. Operare nell’attuale contesto richiede strategie di go-to-market eccellenti e ribadiamo il massimo impegno a collaborare con i nostri partner per ridurre la dipendenza da processi ad alto impiego di risorse umane, offrendo la miglior protezione possibile».

Dall’avvio del partner program nel giugno 2021, SentinelOne ha registrato oltre 20.000 certificazioni, cui si aggiungono più di 1.100 specializzazioni sulle tecnologie cloud e delle identità. Inoltre, SentinelOne ha realizzato una crescita del 175% rispetto all’anno precedente come sottoscrizioni di nuovi contratti, vanta oltre 700 attività di POC (proof of concept) gestite con successo dai partner e ha implementato oltre 1.100 campagne di marketing congiunte con i partner in tutto il 2022. A livello mondiale, il programma di SentinelOne aiuta i partner a fornire la protezione di nuova generazione di cui hanno bisogno persone e imprese, facendo progredire la cybersecurity autonomous.

La lista dei 50 ‘Most Influential Channel Chief 2023’ premia i dirigenti che hanno aiutato i propri partner e clienti a orientarsi in uno scenario sempre più complesso di minacce informatiche e dinamiche di settore in continua evoluzione, con strategie, programmi e partnership innovative. La classifica dei Channel Chiefs include i migliori dirigenti IT che hanno contribuito alla creazione di un solido ecosistema di canale.

Per Blaine Raddon, CEO di The Channel Company: «Ancora una volta, i riconoscimenti attribuiti ai Channel Chiefs del mondo IT dimostrano il loro grande impegno nel guidare il programma di canale e nel sostenere lo sviluppo di solide partnership. In virtù della loro straordinaria leadership e della sensibilità per l’innovazione, la comunità dei vendor IT di canale continua a fornire soluzioni e servizi che soddisfano le esigenze in rapida evoluzione dei partner fornitori di soluzioni e dei loro clienti».