Computer Gross ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con Cloudflare

Computer Gross, specialista italiano nella distribuzione a valore e da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha siglato un accordo di distribuzione con Cloudflare, azienda attiva nel settore del connectivity cloud.

Supportata da una delle reti più vaste e interconnesse al mondo, Cloudflare blocca ogni giorno miliardi di minacce online per i propri clienti. Cloudflare permette alle organizzazioni di rendere più veloci e sicuri ovunque i propri dipendenti, applicazioni e reti, riducendo al contempo complessità e costi. Le proprietà Internet che utilizzano Cloudflare instradano tutto il traffico e gli attacchi attraverso la sua rete globale intelligente, che copre oltre 330 città in più di 125 Paesi, inclusa la Cina continentale. Le integrazioni di Cloudflare con i principali cloud provider a livello globale consentiranno inoltre al canale di accelerare l’adozione delle soluzioni Cloudflare per i clienti finali.

Grazie a questa partnership, Computer Gross porterà le soluzioni avanzate di Cloudflare nel mercato italiano, supportando le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale con tecnologie all’avanguardia nei settori della sicurezza, delle prestazioni, del Zero Trust e della protezione dell’infrastruttura web.

“L’accordo con Cloudflare ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra strategia di soluzioni a valore aggiunto e conferma la leadership di Computer Gross nell’affrontare i principali trend di mercato, che richiedono competenze e tecnologie sempre più specializzate. Questa partnership riflette il nostro costante impegno nella selezione e nella proposizione delle soluzioni più innovative ed efficaci al nostro ecosistema di partner, arricchendo un portafoglio di vendor best-in-class senza eguali nel settore.” – confermano Paolo Barboni e Barbara Ramaciotti, Business Unit Security Managers di Computer Gross.

“Siamo entusiasti di accogliere Computer Gross come Distributore autorizzato Cloudflare,” ha dichiarato Tom Evans, Chief Partner Officer di Cloudflare. “La loro forte presenza sul territorio italiano rafforza ulteriormente il nostro ecosistema globale di partner in continua crescita. Attraverso questa collaborazione, miglioriamo la nostra capacità di supportare i partner con strumenti, risorse e programmi di abilitazione necessari a generare una crescita significativa.”