Logitech Mobi Fold: il mouse pieghevole per lavorare ovunque

Logitech presenta Mobi Fold e Mobi Fold for Business, il primo mouse pieghevole dell’azienda progettato per offrire un’esperienza di lavoro più confortevole e produttiva anche fuori dall’ufficio. Pensato per chi lavora spesso in movimento, Mobi Fold consente di ricreare facilmente una postazione professionale ovunque: in aeroporto, in un bar o nella hall di un hotel.

Per i professionisti di oggi, il lavoro non è più legato esclusivamente alla scrivania, ma si svolge sempre più spesso nei momenti e negli spazi “di passaggio”. Una ricerca Logitech evidenzia però un limite ancora diffuso: se il 72% dei professionisti possiede un mouse, solo il 26% lo utilizza quando lavora in luoghi pubblici. Non perché non ne riconosca i vantaggi in termini di comfort e precisione, ma perché i mouse tradizionali sono spesso troppo ingombranti o scomodi da trasportare. Questo “gap di produttività in mobilità” costringe milioni di persone a utilizzare esclusivamente il trackpad del laptop, rallentando il flusso di lavoro e aumentando l’affaticamento.

“Per molto tempo le persone hanno rinunciato a portare con sé il mouse semplicemente perché era poco pratico da trasportare,” ha dichiarato Joseph Mingori, VP e General Manager di Logitech. “Con Mobi Fold abbiamo progettato un dispositivo pensato per accompagnare in modo naturale il passaggio dalla postazione fissa al lavoro in mobilità. Grazie a un design che si richiude fino a quasi dimezzare le dimensioni e riduce del 22% l’affaticamento muscolare rispetto al trackpad di un laptop, Mobi Fold permette di mantenere un’esperienza di lavoro comoda e produttiva ovunque ci si trovi.”

L’esperienza d’uso di Mobi Fold è stata progettata per essere immediata e intuitiva. Grazie all’esclusivo meccanismo pieghevole, il mouse si trasforma con un semplice gesto da dispositivo tascabile a mouse ergonomico pronto all’uso, accendendosi automaticamente all’apertura e spegnendosi quando viene richiuso per ottimizzare la durata della batteria.

Adaptive Touch Scrolling consente di passare con precisione tra fogli di calcolo, documenti e contenuti lunghi, mentre i due pulsanti personalizzabili presenti sulla superficie touch possono essere configurati tramite l’app Logi Options+ per attivare rapidamente scorciatoie come il cambio applicazione o gli screenshot.

Per garantire la massima continuità operativa anche in movimento, Mobi Fold supporta la connessione simultanea fino a tre dispositivi tramite Bluetooth® — oppure tramite il ricevitore Logi Bolt incluso nella versione Mobi Fold for Business — permettendo di passare facilmente tra Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS e Linux.

Pensato anche per ambienti condivisi come bar, coworking e biblioteche, il mouse integra clic silenziosi che aiutano a lavorare senza disturbare chi si trova nelle vicinanze. Il dispositivo è inoltre progettato per resistere all’utilizzo quotidiano in mobilità: è stato sottoposto a drop test, protetto da un rivestimento in silicone resistente alla polvere e dotato di una cerniera interna testata per resistere fino a 15 anni di utilizzo quotidiano.

Uno stile personale in ogni contesto

Mobi Fold è progettato per integrarsi con setup moderni senza rinunciare allo stile personale. Disponibile a livello globale in tre varianti colore, combina un design intuitivo con finiture pensate per adattarsi a diversi ambienti e gusti: il classico Grafite, il Lilla per aggiungere un tocco creativo alla postazione e l’Off White dal look essenziale e minimale.

Principali vantaggi

Accensione automatica all’apertura e spegnimento automatico alla chiusura

Design resistente a urti e polvere con cerniera progettata per durare fino a 15 anni

Un minuto di ricarica garantisce fino a 22 ore di utilizzo; con una carica completa l’autonomia arriva fino a 30 giorni

Clic silenziosi per lavorare senza distrazioni negli ambienti condivisi

Il modello AI integrato aiuta a prevenire clic involontari durante la chiusura del dispositivo

Primo dispositivo Logitech compatibile con Fast Pair, per una connessione immediata con i dispositivi Android supportati

Progettato con attenzione alla sostenibilità

Mobi Fold è stato sviluppato con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale. Realizzato con plastica riciclata post-consumo certificata — fino al 36% nei modelli Grafite — e magneti contenenti terre rare riciclate post-consumo al 100%, il dispositivo utilizza inoltre packaging in carta certificata FSC™. Attraverso queste scelte progettuali, Logitech contribuisce a ridurre il consumo di risorse e a promuovere un utilizzo più responsabile dei materiali.

Logitech Mobi Fold for Business

Pensato per gli ambienti professionali, Mobi Fold for Business è compatibile con diversi sistemi operativi e include una garanzia hardware limitata di due anni, il ricevitore Logi Bolt USB-C per connessioni wireless sicure e affidabili e il supporto a Logitech Sync per una gestione IT semplificata.