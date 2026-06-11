Experience Centers: Arrow accelera l’adozione di AI e cloud

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha presentato una serie di Experience Centers interconnessi, pensati per aiutare i partner di canale a delineare gli utilizzi delle tecnologie e a potenziare competenze e risorse necessarie per colmare il divario tra opportunità e implementazione. I centri, situati ad Alpharetta nello Stato della Georgia (Stati Uniti) e a Stoccolma in Svezia, fungono da hub strategici per vendor, partner di canale e clienti in Europa e Nord America e sono parte integrante dell’impegno di Arrow nel mantenersi all’avanguardia nei progressi dell’intelligenza artificiale, del cloud e della sicurezza informatica.

“Il nostro intento è quello di semplificare la tecnologia, consentendo ai partner di canale di utilizzarla con sicurezza per risolvere problemi concreti”, ha dichiarato Nick Bannister, president di Arrow enterprise computing solutions in Europa. “Grazie alla connettività globale dei nostri Experience Centers possiamo testare casi d’uso, predisporre demo e aiutare i partner di canale a comprendere come gestire e proteggere i workload ovunque nel mondo, consentendo loro di creare nuove opportunità di business”.

Gli Experience Centers di Arrow sono progettati per consentire a vendor e partner di canale di comprendere meglio il ruolo delle tecnologie in rapida crescita come l’AI negli ambienti IT, inclusi machine learning, modeling, data science e altro ancora. Il supporto offerto dagli Experience Centers si concentra su tre principali aree:

• Infrastruttura ibrida: creazione e dimostrazione di soluzioni hardware e software multi-vendor, integrate con funzionalità specifiche di ciascun vendor, per soddisfare le esigenze delle organizzazioni che cercano implementazioni cloud e di AI sicure e on-premise.

• Cybersecurity, gestione del rischio e resilienza: supporto nella creazione di soluzioni che proteggano sistemi, dati e operazioni critiche da uno scenario di minacce sempre più complesso, riducano il rischio e potenzino la resilienza organizzativa.

• Servizi e consulenza: formazione, supporto, orientamento e scambio di conoscenze per identificare potenziali lacune e opportunità nell’implementazione delle soluzioni.

All’interno dei centri, i partner di canale di Arrow possono accedere a oltre 100 soluzioni preconfigurate e testate, oppure creare soluzioni personalizzate con il supporto di ingegneri e tecnici Arrow. Questo garantisce la disponibilità di casi d’uso collaudati e adattabili, adatti alle esigenze di ogni partner di canale o cliente.

“La partnership con Arrow e gli Experience Centers globali rappresentano una svolta per noi”, ha sottolineato Kateryna Wikstrom, Chief Product Officer di Oxide AI. “Arrow ci ha aiutato a comprendere la tecnologia e l’infrastruttura, offrendoci un accesso prezioso a una rete di fornitori e partner di canale che ci ha permesso di scalare e perfezionare il nostro prodotto di AI. La collaborazione non solo ci ha aiutato a migliorare le capacità del nostro agente AI di interpretare le intenzioni dell’utente, ma ci ha anche aperto nuove porte, consentendoci di sviluppare soluzioni basate sull’AI su scala globale.”

Gli Experience Centers di Arrow supportano diverse aree tecnologiche, tra cui AI, cloud, sicurezza e soluzioni multivendor.