Creative Hero: la gara per etichette di qualità

E’ partito il contest Creative Hero, il consueto appuntamento annuale dedicato agli studenti di istituti italiani a indirizzo grafico o creativo, organizzato dall’Istituto Salesiano San Marco di Mestre e dal Mestiere Comunicazione di Confartigianato Vicenza. Anche quest’anno Epson è partner dell’evento che ha l’obiettivo di mettere alla prova i giovani creativi per la comunicazione di prodotto su packaging ed etichette.

“Siamo un player di riferimento nel mercato delle etichette – afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – e condividiamo gli obiettivi di Creative Hero nel promuovere la crescita di giovani creativi che con il concorso hanno modo di sperimentarsi al lavoro con un approccio professionale. Siamo quindi molto contenti di partecipare e sostenere questo progetto a favore di studenti che con impegno e passione mettono in campo il loro talento.”

Gli studenti si cimenteranno nella realizzazione del packaging dei prodotti di tre aziende che, come committenti, saranno i briefer per i giovani professionisti: Hobepergh, società specializzata in prodotti di cosmesi e benessere con sede ad Asiago; Loacker, celebre azienda dolciaria dell’Alto Adige; Villa Sandi, produttore di vini e ospitalità esperienziali a Crocetta del Montello.

“L’organizzazione è ormai un team consolidato – afferma Matteo Dittadi, direttore della Scuola Grafica dell’ISSM di Mestre – composto dall’ISSM, da Confartigianato Imprese Vicenza e da un gruppo di aziende sponsor che ogni anno ci permettono di ampliare il numero di partecipanti, coinvolgendo sempre più scuole in questa iniziativa apprezzata sia dai ragazzi sia dagli insegnanti.”

Nel corso degli anni, il successo di Creative Hero è dimostrato dal continuo aumento di squadre partecipanti, che quest’anno sono 667, per un totale di 1.745 studenti provenienti da oltre 30 istituti scolastici diversi.

“Creative Hero – sottolinea Roberta Cozza, presidente del Mestiere Comunicazione di Confartigianato Vicenza – si è sviluppato negli anni diventando un brand riconosciuto, che attira giovani da scuole non solo della nostra Regione, ma anche a livello nazionale. Il punto di forza di questo progetto è proprio il concetto di sfida che nel settore grafico, editoriale o pubblicitario rappresenta una realtà quotidiana. La competizione, oltre a mettere in luce le competenze tecniche e creative dei partecipanti, favorisce la crescita personale, emotiva e culturale, e soprattutto l’importanza del lavoro di squadra. Il contest riproduce le pressioni e i ritmi serrati del mondo del lavoro, offrendo ai ragazzi un’esperienza formativa reale e utile per il loro futuro professionale.”

La consegna dei progetti è prevista il prossimo 11 novembre, mentre la proclamazione dei finalisti si terrà il 15 novembre. Infine la premiazione – con la presentazione dei progetti da parte dei ragazzi ai loro committenti – è fissata per il 29 novembre.