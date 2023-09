Cucina IN: tecnologia fa rima con gusto

Con la fine delle vacanze sono ripresi i corsi e le attività di Cucina IN, lo spazio dedicato ad eventi culinari e che coinvolge i partecipanti nella preparazione di piatti gustosi e leggeri, ideali non solo per rimettersi in forma dopo le ferie, ma anche per acquisire nuove abilità in cucina. Da oggi con una novità: le attività sono affiancate dalla tecnologia Epson, nello specifico dal multifunzione EcoTank ET-5150 e da due videoproiettori EB-735Fi, prodotti che migliorano l’efficienza di Cucina IN.

“In occasione di corsi per adulti e di iniziative per i più piccoli, come i nostri Cooking Party – racconta Antonella Marasi, una dei soci di Cucina IN – prepariamo dei kit per i partecipanti che vengono distribuiti durante la festa e che contengono le stampe delle ricette realizzate durante l’evento, l’attestato di partecipazione e le etichette adesive per identificare le attrezzature di ogni partecipante. Poi ci sono molti altri tipi di documenti che dobbiamo stampare, per una media mensile che supera i 500 fogli.”

Con ET-5150, Cucina IN ha trovato la soluzione perfetta per stampare diverse migliaia di pagine prima che l’inchiostro si esaurisca: i capienti serbatori di inchiostro infatti assicurano elevata autonomia di stampa e vengono ricaricati con pratici ed economici flaconi. Velocità di stampa, caricamento frontale dei fogli e facilità di utilizzo sono altre importanti caratteristiche che sono state particolarmente apprezzate.

“Da quando la usiamo – puntualizza Luca Corti, event manager – Cucina IN ha scoperto quanto sia comodo e agevole il caricamento frontale della carta, che riduce ulteriormente l’ingombro, e quanto sia semplice e intuitivo l’utilizzo delle diverse funzioni. Si tratta di caratteristiche importanti per gestire comodamente la stampa dei nostri materiali.”

Con i videoproiettori, l’obiettivo di Cucina IN è coinvolgere i partecipanti durante i corsi, ma anche non perdersi i goal

Il restyling di Cucina IN ha interessato anche la videoproiezione, con i due modelli interattivi Epson EB-735Fi utilizzati per accompagnare eventi e corsi con proiezioni dedicate a video promozionali e non solo.

“Questi videoproiettori – afferma Antonella Marasi – si sono rivelati ottimi e molto performanti per le esigenze di Cucina IN. Al momento li usiamo principalmente per proiettare video o contenuti introduttivi in occasione di eventi, ma anche per accontentare i partecipanti quando capita che uno dei nostri appuntamenti sia in concomitanza di una partita importante. Ci si può collegare in un attimo con un computer e questo permette di non perdersi quel goal speciale.”

I due EB-735Fi di Epson consentono un’esperienza visiva coinvolgente, con molteplici opzioni di connettività che migliorano la straordinaria qualità dell’immagine e del suono, mentre la connettività wireless permette di condividere contenuti da tablet, cellulari o laptop. Non solo: a differenza dei display a schermo piatto, non ci sono ombre, riflessi o punti ciechi. “Molti degli ospiti di Cucina IN- prosegue Antonella Marasi – hanno valutato EB-735Fi una valida alternativa alla tv sia perché offre una qualità molto elevata sia perché permette di avere una soluzione senza schermo.”

Da aggiungere inoltre la qualità cromatica e la capacità di garantire notevole visibilità anche in condizioni molto luminose. “Altri plus che abbiamo valutato positivamente fin da subito – precisa Luca Corti – sono stati la nitidezza dei dettagli e, ancor più, la riproduzione fedele dei colori: un aspetto fondamentale quando si ha a che fare con i cibi. Ci ha colpito inoltre la notevole visibilità dei contenuti anche in condizioni di elevata luminosità dell’ambiente. Una delle pareti di Cucina IN ha due grandi vetrine che danno sulla strada e dunque di giorno il locale è molto luminoso: abbiamo sperimentato come anche in questa situazione le immagini restano perfettamente visibili.”