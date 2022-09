CybeRefund sceglie Arrow per l’Italia

Arrow Electronics ha annunciato un accordo di distribuzione in Italia con CybeRefund, vendor italiano in espansione specializzato nella produzione di software di sicurezza e che ha sviluppato la ‘Digital Safe Zone’, un perimetro di sicurezza dove intelligenza umana e artificiale collaborano per proteggere l’ecosistema aziendale.

CybeRefund, nata coma startup innovativa Insurtech, è una società Benefit che persegue finalità di beneficio comune ed è specializzata in difesa e risarcimento contro gli attacchi informatici. La software house adotta moderne tecniche di Artificial Intelligence e Machine Learning per sviluppare strumenti rivoluzionari di cybersecurity, utili a consentire a utenti consumer e professionali, PMI e grandi aziende a difendersi dai più aggressivi attacchi informatici dell’economia moderna.

CybeRefund offre prodotti integrati di ‘Prevent & Refund’, soluzioni modulari, cloud-based, scalabili e di semplice utilizzo, capaci di adattarsi alle crescenti esigenze del mercato. In particolare, NautiLux è una piattaforma integrata per le aziende, i dipendenti e le loro famiglie, che racchiude in unico contenitore strumenti di educazione, formazione, monitoraggio e assicurazione contro gli attacchi informatici, ed è disponibile anche tramite app mobile. EnterPrise, invece, è una soluzione che offre protezione contro attacchi hacker mirati ai dispositivi aziendali di dipendenti, collaboratori esterni o alle macchine virtuali in cloud. Un unico prodotto che consente di attivare intelligence e protezione assicurativa contro i rischi cyber e che copre fino a 500.000 euro, sia per i danni generati da attacchi hacker sia per quelli causati a terzi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Michele Puccio, Country Manager di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Italia: «Con CybeRefund aggiungiamo un altro prezioso vendor del Bel Paese al nostro ampio e già articolato portfolio di soluzioni per la cybersecurity. Con la Digital Safe Zone, oltre a fornire gli strumenti di formazione sulle tecnologie e di sviluppo per una nuova cultura interna in materia di sicurezza informatica, oggi integriamo anche l’indispensabile tassello sull’assicurazione nei confronti degli attacchi digitali».

Come concluso da Gianluca Mandotti, Founder e CEO di CybeRefund: «Per raggiungere il benessere digitale è indispensabile acquisire pieno controllo e consapevolezza dei rischi cui si può incorrere, imparando a fronteggiarli con velocità e competenza. L’accordo con Arrow ci consente di espandere la presenza su tutto il canale nazionale, permettendo agli utenti di studi professionali e delle aziende di beneficiare delle opportunità offerte dalla nostra Digital Safe Zone per lavorare in totale sicurezza».