Digitalizzazione dei documenti doganali: da Horsa ecco ADMFlow, soluzione plug&play in collaborazione con Konica Minolta

La digitalizzazione dei documenti doganali rappresenta oggi una priorità strategica per le imprese italiane che operano sui mercati extra UE. In uno scenario segnato dalla crescita dell’e-commerce e dalla riforma doganale dell’Unione Europea, la gestione delle dichiarazioni di import, export e transito esclusivamente in formato elettronico non è più un’opzione, ma un obbligo normativo.

La collaborazione tra Horsa Flow e Konica Minolta si inserisce in un percorso di lungo periodo basato su una visione condivisa della trasformazione digitale. “Da tempo lavoriamo insieme su progetti in cui le nostre value proposition sono fortemente sinergiche – osserva Balzarini –. Con ADMFlow questa alleanza si rafforza ulteriormente grazie a una strategia di go-to-market congiunta”.

ADMFlow è il servizio plug&play per la gestione automatizzata dei documenti doganali sviluppato da Horsa Flow e promosso in collaborazione con Konica Minolta.

Una soluzione pensata per trasformare un adempimento normativo complesso in un’opportunità concreta di automazione end-to-end, tracciabilità e integrazione dei processi aziendali, con applicazioni che si estendono anche al bilancio di sostenibilità e agli scenari ESG.

“Le nuove regolamentazioni prevedono che lo scambio di documenti e informazioni avvenga integralmente in digitale. Questo cambiamento trova impreparate molte aziende, soprattutto in un Paese come l’Italia, dove l’export del Made in Italy rappresenta un pilastro dell’economia”, spiega Luciano Balzarini, Managing Director di Horsa Flow.

ADMFlow risponde a questa esigenza offrendo una soluzione intelligente che gestisce l’intero ciclo di vita dei documenti doganali, integrandosi con ERP, repository documentali e piattaforme di conservazione digitale già in uso, senza richiedere modifiche sostanziali ai processi esistenti.

Con ADMFlow, la gestione dei documenti doganali diventa un processo completamente automatizzato: dall’autenticazione tramite SPID al portale ADM, al monitoraggio in tempo reale dei codici MRN, fino all’estrazione dei metadati, al download e alla classificazione automatica dei documenti. Il servizio garantisce inoltre la riconciliazione automatica con i sistemi aziendali, la tracciabilità completa delle pratiche e la conservazione digitale a norma, eliminando qualsiasi intervento manuale.

“ADMFlow è una soluzione plug&play, con personalizzazioni estremamente contenute e connettori ai principali gestionali e sistemi documentali. Questo consente di integrare la gestione delle bolle e delle spedizioni direttamente nell’ERP e di allineare i dati doganali con quelli amministrativi e fiscali”, sottolinea Luciano Balzarini.

All’interno di questo ecosistema, Connètto di Konica Minolta opera come layer di integrazione e orchestrazione dei processi, collegando ADMFlow agli altri sistemi aziendali e abilitando un modello scalabile di automazione della compliance.

La digitalizzazione dei processi doganali porta vantaggi immediati e misurabili. “Il primo beneficio è la drastica riduzione dei tempi di gestione – sottolinea Massimiliano Macchia, Corporate & Public Administration Direct Sales Director di Konica Minolta Business Solutions Italia (nella foto)–. L’automazione end-to-end elimina attività ripetitive, riduce il rischio di errori umani e previene incongruenze, documenti mancanti o problemi di riconciliazione che possono causare ritardi, sanzioni o contenziosi”.

La riconciliazione automatica dei documenti doganali con i dati amministrativi e fiscali rappresenta inoltre un elemento chiave per supportare correttamente processi critici come la dimostrazione dell’esenzione IVA sulle esportazioni.

“Nel corso dell’anno – conclude Balzarini – lanceremo altri servizi legati alla Business Automation e alla compliance», lasciando intendere un ampliamento del portafoglio di soluzioni congiunte». L’obiettivo è costruire un ecosistema di servizi digitali verticali che, partendo dai processi reali delle aziende e dalle loro criticità concrete, generino valore tangibile attraverso automazione, integrazione e conformità normativa garantita”.