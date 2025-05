DS925+: prestazioni di livello enterprise per professionisti e aziende

Synology ha lanciato oggi DiskStation DS925+ per professionisti e aziende che cercano alte prestazioni e gestione affidabile dei dati.

“I modelli della serie Plus a 4 vani hanno ereditato oltre un milione di installazioni e sono sempre stati tra i nostri prodotti più adottati.” ha dichiarato Jeffrey Huang, product manager di Synology. “Non solo sono apprezzati dai professionisti, ma sono anche utilizzati dalle aziende che hanno necessità di ambienti remoti e diverse filiali come server edge. Per questo motivo, abbiamo progettato il DS925+ per offrire prestazioni e affidabilità di livello aziendale.”

Archiviazione efficiente e scalabile in una forma compatta

Il DS925+ è progettato per affrontare carichi di lavoro impegnativi. Dotato di porte dual 2.5GbE e due slot M.2 per creare uno storage pool all-flash o cache, il DS925+ offre significativi miglioramenti delle prestazioni con impostazioni preconfigurate rispetto al suo predecessore—inclusi download SMB più veloci del 149%, upload più veloci del 150%, letture più veloci del 131% e scritture più veloci del 150%.

Oltre alle sue prestazioni, il nuovo modello a 4 vani offre anche alta capacità e scalabilità. Quando abbinato alla nuova unità di espansione DX525, supporta fino a 9 vani unità e offre fino a 180 TB di capacità grezza, permettendo agli utenti di espandere secondo necessità—rendendolo ideale per le crescenti esigenze di dati.

Il DS925+ è progettato come un sistema completo per offrire prestazioni e affidabilità costanti con gli hard disk Synology. A seguito di un quadro di compatibilità dei dischi accuratamente curato, supportato da oltre 7.000 ore di test rigorosi. Per garantire un’integrazione ottimale e un’affidabilità a lungo termine, DSM sul DS925+ richiede hard disk compatibili per l’installazione.

Funzionalità versatili per workload aziendali

Basato sul DiskStation Manager (DSM) di Synology, il DS925+ offre funzionalità versatili per soddisfare le diverse esigenze di gestione dei dati aziendali.

· Synology Drive trasforma il sistema in un cloud privato, consentendo l’accesso multipiattaforma e la sincronizzazione sito-a-sito per team distribuiti.

· Active Backup Suite fornisce protezione completa per dispositivi Windows, Linux e MacOS, macchine virtuali e account cloud, con opzioni di backup flessibili fuori sede.

· Surveillance Station offre gestione video scalabile e analisi intelligenti in tempo reale per proteggere i beni fisici.

Disponibilità

Il DS925+ e l’unità di espansione DX525 è già disponibile, attraverso la rete di partner e rivenditori Synology in tutto il mondo.

*Synology intende aggiornare continuamente l’elenco di compatibilità dei prodotti. Un programma di validazione di terze parti è disponibile su richiesta, consentendo ai produttori di unità di testare i loro prodotti utilizzando gli stessi rigorosi standard applicati alle unità Synology per la certificazione.