eCommerce italiano: da idealo i trend del 2024

Secondo i dati dell’Osservatorio ECommerce B2C Polimi e Netcomm, nel 2024 l’eCommerce italiano ha raggiunto i 58,8 miliardi di euro, con un aumento del 6% rispetto al 2023. Lo conferma anche idealo – portale internazionale della comparazione prezzi – che ha analizzato le intenzioni di acquisto per ogni categoria presente sul proprio portale italiano, segnalando un aumento del 5% rispetto al 2023.

Ma quali sono le ultime tendenze dello shopping digitale e a cosa gli utenti italiani non sono disposti a rinunciare quando acquistano online? Il nuovo “Report di idealo sull’e-commerce italiano 2025″ offre uno spaccato interessante sulle abitudini di acquisto online dei nostri connazionali, evidenziando analogie e differenze con i principali mercati europei. I dati italiani confermano la solidità del settore, con l’85,5% degli utenti digitali che effettua almeno un acquisto online al mese, il valore più alto degli ultimi tre anni.

Piattaforme di comparazione, lo strumento per acquisti informati dell’eCommerce italiano

Il settore eCommerce è quindi più solido che mai, e la comparazione prezzi, sempre più popolare tra i consumatori italiani, non solo riflette una crescente attenzione al miglior rapporto qualità-prezzo prima di finalizzare un acquisto, ma si conferma anche come uno strumento essenziale per compiere scelte più consapevoli e informate.

In base ai dati dell’ultimo sondaggio commissionato da idealo all’istituto di ricerca Kantar, ricevere informazioni dettagliate sui prodotti e accedere a offerte speciali sono i due motivi principali per cui i consumatori decidono di confrontare i prezzi; di questi il 22% sceglie i vantaggi delle piattaforme di comparazione come idealo, attratti dalla possibilità di visualizzare in un unico luogo le migliori offerte, valutare recensioni affidabili e individuare il momento più conveniente per acquistare. Una tendenza che evidenzia come i consumatori non si limitino più a cercare il prezzo più basso, ma desiderino un’esperienza d’acquisto più completa e informata.

Shopping online e comparazione prezzi: gli alleati per acquisti convenienti, soprattutto per i giovanissimi

Se da un lato, quindi, gli acquirenti sono riflessivi e attenti, l’interesse verso la qualità va di pari passo con la ricerca del prezzo più in linea con le proprie aspettative. In base ai dati di idealo, oltre il 67% degli utenti è disponibile ad acquistare da un negozio online meno noto, se vi è la componente del risparmio: questa percentuale sale al 74,5% nella fascia 1624 anni, indicando che le nuove generazioni danno più importanza al prezzo che alla notorietà del marchio, soprattutto per l’acquisto di dispositivi elettronici (categoria più gettonata online per il 36,5% dei giovanissimi).

In un periodo caratterizzato da rincari in diversi settori, questa attenzione al prezzo diventa ancora più cruciale. A questo proposito, idealo ha monitorato le fluttuazioni dei costi per oltre 2000 categorie di prodotti, rivelando rincari significativi in alcune aree, come ad esempio i Videogiochi (+50,5%) e i Volanti Gaming (+40,5%), mostrando così l’impatto dell’inflazione nel settore eCommerce italiano.

Tuttavia, è proprio in un contesto di aumenti che emerge il potenziale del risparmio massimo medio – offerto dalle piattaforme di comparazione prezzi come idealo – e che i consumatori possono ottenere se acquistano nei periodi più favorevoli. Ad esempio, sulla piattaforma, le Console di gioco possono registrare ribassi fino al -19,5% rispetto al mese più costoso, mentre i Tablet e le Cuffie possono scendere fino al -16% e -15,3%, rispettivamente. Questi risparmi dimostrano come, nonostante i rincari in alcuni settori, con una strategia di acquisto basata sulla comparazione e sul monitoraggio dei prezzi, è possibile ottenere vantaggi concreti, riducendo l’impatto degli aumenti e facendo acquisti più convenienti.

La comparazione si conferma un elemento centrale nell’esperienza d’acquisto digitale degli italiani, al punto che oltre il 56% degli intervistati utilizza le app su smartphone e tablet per confrontare i prezzi (il 32% via browser), un trend che riflette una crescente consapevolezza dei consumatori, sempre più attenti a fare acquisti informati e vantaggiosi.

Le categorie più acquistate: l’elettronica domina nell’eCommerce italiano

Nel nuovo “Report sull’eCommerce italiano 2025”, l’azienda svela le categorie più acquistate online dai nostri connazionali: spiccano sul podio Elettronica (categoria gettonatissima online per il 41,5% degli utenti), Moda & Accessori (39%) e Scarpe & Sneakers (32,5%).

A seguire, anche l’acquisto di prodotti della categoria Cosmetici & Profumi passa dall’online per il 32% degli utenti, così come articoli legati a Salute e Farmacia (24%) e Giocattoli & Gaming (21,4%). Completano la top-10, articoli legati al Prodotti per animali (20,1%), al Mangiare e Bere (17%), Arredamento & Giardino (18%) e infine Sport & Outdoor (17%).

Queste tendenze dell’eCommerce italiano trovano riscontro anche nei dati interni della piattaforma, che ha stilato una top-10 degli articoli più desiderati dell’ultimo anno: Cellulari & Smartphone, Sneakers e Smartwatch sul podio, seguiti da Televisori, Scarpe da corsa, Notebook, Frigoriferi, Pneumatici Estivi, Tablet e Aspirapolvere

L’Elettronica domina quindi il mercato online, confermandosi la categoria di maggiore successo su idealo – per numero di intenzioni di acquisto in valore assoluto – e continuando a registrare una crescita solida, con un aumento del +5% rispetto al 2023. Questo trend positivo è trainato dall’evoluzione tecnologica, dal lancio di nuovi dispositivi e dalla competitività dei prezzi sulle piattaforme di eCommerce. Seguono Arredamento & Giardino, in crescita del +8%, e Moda & Accessori che, con un incremento significativo del +35% rispetto al 2023, si afferma come una vera e propria rivelazione.

Il boom dell’eCommerce in Italia e in Europa: sport, elettronica e le tendenze locali più sorprendenti

Nel 2024, l’eCommerce ha registrato diversi boom in tutta Europa, con diverse categorie che hanno visto un aumento di interesse superiore al +200% su base annua, seppur con alcune differenze specifiche tra i vari paesi. In Italia, i prodotti che hanno avuto una forte crescita includono articoli legati alla moda, come Camicie da uomo, Berretti e Stivaletti, oltre a una crescente domanda di Robot giocattolo e Giocattoli creativi. Protagonista dello shopping online anche la sfera erotica, con un forte interesse per articoli legati alle pratiche BSDM e lubrificanti intimi. Anche lo sport guida le ricerche online degli italiani con i boom per Attrezzatura da calcio, Racchette da Padel e Accessori Nuoto. Menzione speciali per i Calendari dell’Avvento, che continuano a conquistare il pubblico grazie a proposte sempre più innovative e tematiche.

Tendenze simili si riscontrano in altri paesi, ma con peculiarità locali: in Germania, ad esempio, si osserva un grande interesse per le Maglie calcio, Prodotti per il controllo biologico delle lumache e le Macchine lucidatrici, una tendenza che riflette l’amore dei tedeschi per lo sport e il fai-da-te. In Spagna invece è esploso l’interesse per gli Accessori per desktop, Giochi elettronici e Mazze da golf, riflettendo un focus su tecnologia e sport. Analogamente, il Regno Unito ha visto un’impennata per i Giochi Nintendo Switch e i Giochi PS5, confermando la passione per l’intrattenimento digitale.

Le somiglianze tra i vari paesi europei sono evidenti, in particolare per il predominio delle categorie legate al gioco e all’elettronica, ma ciò che emerge con chiarezza è anche l’adattamento alle specifiche preferenze culturali, come l’interesse per l’orto in Germania o l’amore per la tradizione natalizia in Italia con i calendari dell’Avvento. Queste differenze e analogie mostrano come l’eCommerce in Europa stia evolvendo per rispondere non solo a un rinnovato interesse per la tecnologia, ma anche a tendenze locali che modellano i consumi e le scelte dei consumatori.

Tutti pazzi per l’online: Millennials, Gen Z e Baby Boomer a confronto

L’analisi di idealo sulle tendenze dell’eCommerce italiano prosegue evidenziando abitudini di acquisto online tra le generazioni, mettendo in luce sia analogie che differenze significative, con alcuni dati particolarmente rilevanti. Un punto di convergenza tra i Baby Boomer (55-64 anni), i Millennial (25-34 anni) e la Gen Z (16-24 anni) è l’interesse per l’Elettronica, una delle categorie più ricercate in tutte le generazioni, seppur con motivazioni diverse.

I Baby Boomer, pur essendo più interessati alla funzionalità e praticità, seguono l’esempio dei giovani, come i Millennial, che sono più focalizzati sulle nuove tecnologie come smartwatch e smartphone. Tuttavia, le differenze emergono nelle priorità d’acquisto: i Boomer sono nettamente più attratti dalla Salute & Farmacia (35%), settore che non raccoglie lo stesso interesse tra i più giovani, mentre i Millennial e la Gen Z sono più orientati verso la Moda & Accessori e i Cosmetici & Profumi, con percentuali di interesse superiori a quelle degli Over 55.

A segnare un altro divario importante è il settore del gaming e giocattoli, che interessa decisamente di più la Gen Z (23%) e i Millennial (26%), mentre i Baby Boomer mostrano un interesse minimo (11%). Un altro dato interessante riguarda l’acquisto di prodotti per bambini: sebbene questo settore attiri una percentuale significativa di Millennial (13%), che probabilmente sono genitori, rimane una voce marginale per gli Over 55 (6,5%) e la Gen Z (2,5%), ancora troppo giovani per fare acquisti in questa categoria.

Un’ulteriore differenza significativa emerge nei prodotti erotici, una categoria che trova molta più attenzione tra Millennial (6%) e Gen Z (4,5%) rispetto ai Baby Boomer, dove la percentuale si riduce drasticamente (0,5%). In generale, i dati riflettono come ogni generazione sia influenzata da fattori diversi come il contesto socio-culturale e le esigenze personali, ma anche come l’eCommerce italiano stia evolvendo per rispondere a una domanda sempre più segmentata, che tiene conto delle specificità di ciascun gruppo demografico.

Shopping di primavera, opportunità di risparmio per gli utenti più Geek

La dinamicità dei prezzi consente all’azienda – esaminando le intenzioni di acquisto e i prezzi medi durante l’anno – di prevedere quando i prodotti più desiderati potrebbero avere un costo inferiore, elaborando un vero e proprio Calendario del risparmio. Ad aprile, ad esempio, i PC e le schede madri registrano una flessione dei costi, rendendo questo mese ideale per chi desidera aggiornare il proprio setup informatico senza spendere una fortuna.

Maggio, invece, si distingue per il calo dei prezzi su Televisori e Gamepad, un’ottima occasione per gli appassionati di gaming e intrattenimento domestico. A giugno, il trend prosegue con sconti su Smartphone e Action Cam, perfetti per chi vuole immortalare l’estate con dispositivi di ultima generazione.

eCommerce italiano: la stagionalità, informazione strategica per gli shop

In conclusione, il Calendario del risparmio evidenzia quanto la stagionalità continui a influenzare i prezzi dell’eCommerce italiano, offrendo opportunità di risparmio che possono arrivare fino al 19,5% per categorie come le Console di gioco. La funzione “avviso di prezzo” di idealo poi si rivela uno strumento essenziale, permettendo ai consumatori di monitorare i prodotti desiderati e acquistare nel momento più vantaggioso.

Se da un lato pianificare gli acquisti con anticipo e tenere sotto controllo i prezzi permette di ottimizzare il budget senza rinunciare alla qualità, l’analisi della stagionalità per ogni categoria è particolarmente utile per gli shop che possono pianificare le campagne promozionali in modo più strategico nei momenti di picco, ottimizzando le vendite nei momenti più favorevoli. Ad esempio, idealo – basandosi sui dati triennali dell’eCommerce italiano del periodo 2022-2024 – ha potuto mettere in evidenza l’andamento stagionale della categoria Alberi di Natale, che ormai raggiunge il suo picco nel mese di novembre.