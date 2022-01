Workday per massimizzare le operazioni retail

Workday, Inc., società specializzata nelle applicazioni aziendali cloud per la gestione finanziaria e delle risorse umane, ha annunciato una continua spinta nel settore retail che vede quasi il 50% dei Top 100 Retailer NRF 2021 scegliere Workday. Organizzazioni retail globali di tutte le dimensioni, tra cui Giant Tiger Stores, Harrods, Jo-Ann Stores, Life Time, McCoy’s Building Supply, PUMA, Saks e altre ancora, stanno facendo leva su Workday per gestire e ottimizzare le proprie operazioni retail, contribuendo ad accelerare i propri sforzi in ambito della trasformazione digitale.

Le organizzazioni retail stanno affrontando sfide significative, dalla carenza di talenti tra i lavoratori in prima linea, alle interruzioni della catena di approvvigionamento, alla domanda fluttuante dei consumatori e al passaggio accelerato all’e-commerce, tutti eventi che stanno avendo un grande impatto sul modo in cui i retailer pianificano e si preparano per il futuro. Per stare al passo con l’evoluzione delle condizioni del mercato, garantendo al contempo l’agilità aziendale e organizzativa, i retailer stanno adottando sempre più Workday per attrarre e trattenere i talenti, migliorare i processi di pianificazione ed espandere le opportunità di guadagno.

Workday, spina dorsale digitale per le organizzazioni retail

La disconnessione tra il back office e il front office rende difficile per i rivenditori ottenere una visione completa delle proprie operazioni complessive, il che può portare a priorità disallineate, collaborazione limitata e silos operativi che hanno un impatto negativo sull’esperienza dei dipendenti e dei clienti. Workday colma il divario tra le operazioni di front office e back office fornendo ai leader finanziari, delle risorse umane e operativi una visione unificata e approfondimenti sulle linee di business che generano entrate e interagiscono con i clienti.

Workday incontra i rivenditori nel punto in cui si trovano nel loro percorso di trasformazione digitale offrendo una piattaforma cloud flessibile che consente loro di adattarsi e crescere facilmente in base alle proprie esigenze aziendali in evoluzione.

Con Workday, le organizzazioni retail possono:

Riunire i Dati Finanziari e Operativi per un’Unica Fonte di Verità. Workday Financial Management e Workday Human Capital Management (HCM) si combinano per fornire ai rivenditori un’unica fonte di informazioni per gestire e ottimizzare le proprie operazioni di vendita al dettaglio. Saks, la principale piattaforma di e-commerce di lusso con oltre 1.500 dipendenti, sfrutterà il core dati intelligente di Workday per combinare varie fonti di dati – inventario di approvvigionamento, merchandising, fatturazione, sistemi della catena di approvvigionamento, trasporti e altro – con dati finanziari e sulle persone per aiutare i suoi leader aziendali a guidare la trasformazione attraverso insight operativi.

Migliore Pianificazione, Esecuzione e Analisi. Workday Adaptive Planning offre ai rivenditori la pianificazione degli scenari, il data modeling e le previsioni per aiutarli a rimanere agili e supportare il business mix in evoluzione per canale. Ad esempio, i retailer possono utilizzare Workday per modellare più rapidamente la domanda e adeguarsi in base alle attività previste per ottenere la redditività e il margine previsti.

Ottimizzare la Forza Lavoro ed Elevare l'Esperienza dei Dipendenti. Con Workday Scheduling e Labor Optimization, i rivenditori possono fornire ai lavoratori in prima linea flessibilità e controllo su quando e come lavorano, ottenendo al contempo una copertura del lavoro più precisa e un rapporto costo-efficacia del lavoro con ogni programma. Ad esempio, McCoy's Building Supply, un'azienda di forniture edili con quasi 90 punti vendita, sfrutta Workday Scheduling e Labor Optimization per consentire ai propri dipendenti di visualizzare e gestire i propri orari, disponibilità e preferenze di pianificazione, il tutto dai propri dispositivi mobili, fornendo ai manager nuovi modi per misurare e migliorare la produttività e la qualità della pianificazione. Di conseguenza, Building Supply di McCoy offre esperienze coinvolgenti e produttive per i dipendenti con l'obiettivo di aiutare ad attrarre, supportare e trattenere i talenti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Indy Bains, vicepresidente, industry solution marketing, Workday: «Gli eventi degli ultimi due anni hanno plasmato un futuro molto diverso per i retailer, in cui devono adattarsi rapidamente alle esigenze in continua evoluzione di consumatori, dipendenti e business. Workday incontra in modo unico i rivenditori nel punto in cui si trovano nel loro percorso di trasformazione digitale con una soluzione che aiuta a unificare i dati nei loro ecosistemi, aiutando a colmare il divario tra il front e il back office in modo che i rivenditori abbiano le informazioni di cui hanno bisogno per rispondere e pianificare le richieste future».

Per Mike Hite, Chief Information Officer, Saks: «Volevamo assumere la responsabilità delle nostre operazioni complessive e delle esperienze che stiamo offrendo sia ai nostri clienti che ai nostri oltre 1.500 dipendenti. Abbiamo scelto Workday perché ci darà visibilità sui nostri dati finanziari, quelli delle persone e delle operazioni – e le informazioni necessarie per prendere decisioni data-driven – consentendoci al contempo di rimanere agili e adattarci alla natura mutevole della nostra attività».

Come riferito da Ray Gabriel, vicepresidente dei servizi informativi, McCoy’s Building Supply: «Con Workday, siamo in grado di supportare i membri del nostro team in prima linea consentendo loro di gestire i propri programmi direttamente dal dispositivo mobile e fare in modo che possano davvero fruire della propria esperienza di lavoro. Allo stesso tempo, Workday Scheduling e Labor Optimization sono uno sportello unico per i nostri manager, che consente loro di visualizzare e gestire il monitoraggio del tempo, la pianificazione, il libro paga e le assenze in un unico posto. Più tempo possiamo dedicare ai nostri dirigenti significa più tempo con i nostri clienti, e questa è una priorità per McCoy’s Building Supply».

Infine, secondo Leslie Hand, vicepresidente del gruppo, IDC Retail and Financial Insights: «Avere una struttura finanziaria agile e una spina dorsale delle risorse umane è la base per il successo nella trasformazione digitale. Secondo il Retail Survey 2021 di IDC, i rivenditori riferiscono che la visibilità dei dati lungo la catena del valore è la sfida più grande per guidare le esperienze dei dipendenti che si traducono in una maggiore redditività aziendale e crescita dei ricavi. Questo è uno dei motivi per cui stiamo vedendo che i rivenditori adottano sempre più software che trasformano l’esperienza della forza lavoro e migliorano radicalmente agilità e prestazioni operative».