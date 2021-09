Con Elsist l’UPS è pronto all’uso in ogni occasione

Elsist, brand del gruppo Naicon, propone UPS Modem, un gruppo di continuità Plug in, progettato specificamente per la protezione di Router e Switch, amplificatori di segnale e ripetitori, sistemi POE, Access Point, sistemi di sicurezza, smart home, telefoni VoIP, IP camera, modem, decoder e molti altri dispositivi a 12VDC.

Per proteggere il proprio lavoro dai problemi delle rete elettrica quali blackout, interferenze, variazioni di frequenza e overvoltage, è sufficiente collegare il carico al connettore di uscita DC (C) dell’UPS e il dispositivo collegato sarà subito protetto dall’unità.

Dotato di pulsante OB/OFF e indicatore LED, UPS Modem funziona con batteria a ioni di litio con tensione nominale 3.7 Vdc, capacità 2600 mA/h con un tempo di ricarica tipico di 3 ore al 90% della capacità.

UPS Modem di Elsist ha un’autonomia che va da 30 minuti ad un massimo di 3 ore ed è facilmente trasportabile grazie alle dimensioni ridotte (68 x 42 x 74 mm) e al peso di soli 280 g.

Elsist (ora brand Naicon) è una delle principali produttrici di sistemi di conversione dell’energia, realizza dal 1978 gruppi di continuità di altissima qualità riconosciuti dai più grandi utilizzatori del mercato.

Con gli UPS serie HOME metti al sicuro ogni postazione smart working

La pandemia ha cambiato inesorabilmente vite e abitudini lavorative, scolastiche, sportive e sociali.

Secondo studi specifici si stima che a causa di problematiche di rete e alla mancanza di strumenti informatici idonei, più di 3 milioni di studenti hanno avuto difficoltà nel seguire la didattica a distanza (DAD).

Lavorare da casa e seguire le lezioni a distanza richiede strumentazione adeguata e sicurezza nella continuità elettrica e connessione di rete. I disturbi alla rete elettrica possono avere svariate cause e possono interferire con il normale funzionamento degli apparecchi elettrici. Queste problematiche di funzionamento si traducono in perdita di files, documenti importanti, interruzione di conference call, impossibilità di sostenere un esame o una verifica, o addirittura danneggiamento della postazione informatica.

La soluzione per tutelarsi dai disturbi della rete e assicurarsi la continuità di connessione, è dotarsi di un UPS serie HOME di Elsist.

Il Gruppo di continuità HOME di Elsist è il giusto prodotto per sopperire a tutte queste problematiche, assicurandosi a casa la migliore qualità di lavoro e studio come in ufficio e a scuola.