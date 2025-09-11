EOLO e Optima Italia uniti per connettere ogni angolo del Paese

Nel mondo sempre più digitalizzato, la connessione è fondamentale. Eppure, alcune zone d’Italia restano escluse dalla banda larga. E proprio per estendere l’accesso a internet nei territori italiani ancora soggetti a digital divide, come i piccoli borghi o aree rurali, meno servite rispetto alle grandi città, EOLO, Società Benefit specialista in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA – fixed wireless access – e Optima Italia, smart utility multiservizi, hanno stretto un accordo strategico. L’offerta FWA di EOLO è stata infatti integrata tra i servizi di connettività di Optima Italia.

EOLO e Optima Italia collaborano per abbattere il digital divide

L’accordo tra EOLO e Optima Italia nasce per rispondere in modo concreto alla crescente esigenza di connettività affidabile e veloce anche nei piccoli paesi più periferici, in contesti meno urbanizzati, estendendo la copertura grazie alla rete Fixed wireless access (una soluzione mista fibra – radio che sfrutta le onde radio per l’ultimo miglio). Questa tecnologia permette di raggiungere velocità elevata anche in contesti dove la fibra ottica FTTH non è disponibile.

La disponibilità della connettività di EOLO a livello nazionale tramite Optima Italia segna un ulteriore passo nella strategia dell’azienda per una diffusione più capillare dell’accesso alla rete, in linea con un approccio basato sulla neutralità tecnologica. La collaborazione tra operatori si conferma essenziale sia per lo sviluppo di infrastrutture all’avanguardia, sia per portare la connettività nelle case di ogni paese.

EOLO sta inoltre lavorando per portare la velocità di connessione fino a 1 Gbps grazie allo sviluppo della prima rete italiana FWA 5G stand-alone a onde millimetriche, una tecnologia all’avanguardia per garantire una connettività ultraveloce e diffusa, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea 2030.

Dichiarazioni

“Digital divide e digital speed divide sono ancora una realtà in molte comunità italiane. Con la tecnologia FWA siamo in grado di fornire una soluzione in modo efficace e rapido, portando connettività stabile e performante a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Oggi la connessione non è solo una necessità, ma un abilitatore per lo sviluppo economico e sociale di tutto il territorio” dichiara Guido Garrone, Amministratore Delegato di EOLO. “In questo percorso, la collaborazione con Optima Italia rappresenta un’opportunità per raggiungere sempre più persone nei piccoli borghi: la presenza capillare sul territorio e il modello multiservizio di Optima Italia sono complementari al nostro operato, per offrire un servizio vicino ai territori, con assistenza tecnica sia locale che accessibile da remoto”.

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con EOLO, partner tecnologico d’eccellenza con cui condividiamo la visione di un Paese più connesso, inclusivo e sostenibile”, dichiara Marco Realfonzo, Amministratore Delegato Optima Italia. “Grazie a questo accordo potremo offrire ai nostri clienti un servizio ancora più solido e affidabile, basato su una tecnologia capace di raggiungere anche quelle aree finora escluse da una connessione stabile e veloce. Per Optima è un ulteriore passo nella nostra strategia di espansione e vicinanza ai territori: la capillarità della nostra rete e il modello multiservizio ci consentono ora di portare valore aggiunto anche dove prima non eravamo presenti, a beneficio di famiglie e imprese. La partnership con EOLO rappresenta una scelta strategica che rafforza la nostra crescita in termini di servizi, innovazione e credibilità, confermando il ruolo di Optima come smart utility al servizio dei clienti e del Paese”.