Equinix collabora con Arrow e lo nomina Distributore EMEA 2025

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha comunicato una rinnovata collaborazione strategica attiva anche in Italia con Equinix, azienda di riferimento a livello globale nel settore delle infrastrutture digitali, da cui ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Distributore EMEA dell’anno 2024”.

Arrow è “Distributore EMEA dell’anno 2024” di Equinix

La collaborazione consentirà ai partner di canale di Arrow in Italia di rivendere i servizi di Equinix come componenti di soluzioni integrate mirate all’ottimizzazione della rete, all’abilitazione di ambienti multi-cloud ibridi e al miglioramento delle performance dei workload applicativi. I servizi di Equinix, che comprendono la co-location nei data center, le connessioni private ai principali cloud provider pubblici e un’ampia gamma di soluzioni di connettività, saranno da oggi disponibili anche per i partner di canale in Italia, che si aggiungono agli altri 11 paesi dell’area EMEA, tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Spagna.

Il premio di “Distributore EMEA dell’anno 2024” assegnato da Equinix sottolinea le capacità di Arrow di innovare e mettere a punto tecnologie e programmi che, attraverso le relazioni con i partner di canale, consentono alle aziende di avere successo nei processi di trasformazione digitale e di prepararsi al futuro. Arrow ha dimostrato una forte leadership nel modello del canale di Equinix, con iniziative di avvio e implementazione che hanno avuto un impatto significativo in tutta la regione EMEA.

Dichiarazioni

Mike Worby, Gead of Strategic Alliances per le soluzioni di enterprise computing di Arrow in EMEA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Equinix per fornire ai nostri partner di canale l’accesso a soluzioni per le infrastrutture digitali leader del settore. Questa collaborazione consentirà alle aziende di accelerare le rispettive iniziative digitali, di ottimizzare le performance della rete e di ottenere una maggiore agilità nelle proprie operazioni“.

Johan Arts, Senior Vice President of sales EMEA di Equinix, ha aggiunto: “La distribuzione ha un ruolo fondamentale nel nostro modello di canale e Arrow ha dimostrato una forte leadership in seno al nostro ecosistema di partner. Le attività di lancio e di enablement hanno aiutato i partner a riconoscere e a distribuire il valore di Equinix, supportando il processo di rinnovamento dell’infrastruttura IT e ottenendo tangibili risultati di business“.