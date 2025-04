AI Accelerator Program: più competenze AI per i partner Arrow

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, presenta l’AI Accelerator Program, un programma di accelerazione dell’AI a livello internazionale per facilitare ai partner di canale l’avvio delle proprie attività nell’ambito dell’AI. Il programma completo fornisce le competenze, i modelli d’uso e le conoscenze necessarie per valorizzare al massimo il potenziale dell’intelligenza artificiale (AI) nelle proprie aziende e per i clienti finali.

Le componenti chiave dell’AI Accelerator Program

I partner di canale iniziano con una valutazione ad hoc per valutare le proprie competenze in materia di AI e identificare le possibili opportunità. Con AI l’Accelerator Program, Arrow offre quindi un percorso personalizzato per migliorare l’adozione e l’applicazione dell’AI, tra cui l’aggiornamento, l’implementazione e l’innovazione utilizzando tre componenti chiave quali:

Apprendimento – L’AI Academy di Arrow fornisce ai partner di canale la formazione, le competenze e gli strumenti necessari per integrare l’AI nella propria organizzazione e per prendere rapidamente le decisioni. L’Academy fornisce contenuti personalizzati, sessioni pratiche e casi d’uso concreti per formare i partner di canale in qualsiasi fase del loro percorso nell’ AI.

– L’AI Academy di Arrow fornisce ai partner di canale la formazione, le competenze e gli strumenti necessari per integrare l’AI nella propria organizzazione e per prendere rapidamente le decisioni. L’Academy fornisce contenuti personalizzati, sessioni pratiche e casi d’uso concreti per formare i partner di canale in qualsiasi fase del loro percorso nell’ AI. Utilizzo – i partner di canale aderenti all’AI Accelerator Program possono facilitarne l’applicazione pratica nelle loro operazioni aziendali utilizzando una suite di strumenti di AI basati su ArrowSphere AI. Questi strumenti aiutano a semplificare le attività e sono accessibili tramite ArrowSphere Assistant. Inoltre, viene insegnato loro come creare e gestire assistenti AI personalizzati progettati per varie funzioni di business che influenzano l’intero ciclo di vita delle vendite, dal marketing all’implementazione fino all’assistenza ai clienti.

– i partner di canale aderenti all’AI Accelerator Program possono facilitarne l’applicazione pratica nelle loro operazioni aziendali utilizzando una suite di strumenti di AI basati su ArrowSphere AI. Questi strumenti aiutano a semplificare le attività e sono accessibili tramite ArrowSphere Assistant. Inoltre, viene insegnato loro come creare e gestire assistenti AI personalizzati progettati per varie funzioni di business che influenzano l’intero ciclo di vita delle vendite, dal marketing all’implementazione fino all’assistenza ai clienti. Realizzazione: la fase finale dell’AI Accelerator Program consente ai partner di sviluppare, distribuire e implementare progetti di AI in modo efficace utilizzando l’AI Factory di Arrow. Il supporto è fornito dai team tecnici, di prevendita e di ingegneria di Arrow e avviene attraverso la rete globale di centri di esperienza di Arrow. I partner di canale possono ideare e personalizzare le soluzioni per garantire casi d’uso dell’AI adattabili al business di ciascuno.

I partner che aderiscono all’AI Accelerator Program beneficeranno di una maggiore conoscenza e competenza in materia di AI, di un ampliamento delle competenze, di una semplificazione delle operazioni commerciali, di un migliore coinvolgimento dei clienti e di un accesso al supporto di esperti per la definizione di soluzioni AI su misura. Il tutto per garantire risultati di business migliori e in tempi più rapidi.

Dichiarazioni

“I partner di canale che si avvalgono dell’AI Accelerator Program possono scoprire modi unici per amplificare le proprie skill in materia di AI e individuare ulteriori opportunità di business che possono essere promosse dall’AI”, ha dichiarato Eric Gourmelen, Vice President of global cloud and AI di Arrow Enterprise Computing Solutions Business. “L’AI sta rivoluzionando il business a una velocità impressionante e questo programma è un modo pratico per aiutare i nostri partner di canale a ottenere un riscontro commerciale immediato grazie a una roadmap orientata all’AI”.