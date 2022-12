Etichette adesive: proposte online per crearle al meglio

La realizzazione di etichette efficaci richiede il giusto mix di competenze e alta professionalità. Per fornire risultati ottimali c’è bisogno prima di tutto di esperienza nel comparto della grafica e della stampa; servono, poi, degli strumenti appropriati e una elevata dose di creatività. Non si può fare a meno, inoltre, di una struttura solida alle spalle che deve essere abbinata a una visione innovativa.

Per aziende che intendono creare etichette di successo, LabelDoo è un punto di riferimento in tal senso. Sfruttando le potenzialità della rete e garantendo risultati di alta qualità, il servizio online di questo etichettificio offre soluzioni misurate, ottimali sia dal punto di vista dei costi, sia in termini di personalizzazione.

Perché personalizzare le etichette

Per la realizzazione di etichette adesive, l’azienda mette a disposizione un configuratore che è semplice da usare ma al tempo stesso funzionale e studiato per assicurare un alto livello di personalizzazione. Le etichette adesive personalizzate, infatti, si possono ottenere intervenendo non solo sulla grafica, ma anche sulla stampa, da cui dipende in misura notevole la qualità del progetto.

Personalizzare attraverso la stampa le etichette adesive permette di comunicare molteplici valori tramite il coinvolgimento emozionale dei potenziali clienti. I consumatori possono ricevere sensazioni speciali da un semplice elemento che risulti gradevole al tatto, da un rilievo o da un effetto visivo. Non si tratta solo di dover decidere quale prodotto acquistare, ma anche di capire perché prendere una decisione sulla base delle sensazioni innescate a primo impatto con il packaging del prodotto. Le etichette, del resto, sono parte integrante dell’identità visiva di una marca; in quanto tali, devono essere realizzate con la massima attenzione sotto tutti i profili.

Dal vino all’olio, scelte diverse in fase di configurazione

Immaginiamo di voler realizzare delle etichette per una bottiglia di vino. Per il materiale si potrebbe scegliere la carta Martellata, ideale per donare un effetto raffinato e al tempo stesso classico: grazie ad essa si ottengono etichette adesive che comunicano il carattere importante ed elegante del prodotto di riferimento. Si può abbinare tra l’altro a nobilitazioni come rilievi o lamine e raggiungere un effetto finale ancora più raffinato.

Ma è possibile ottenere anche un effetto diverso, più naturale, con una carta Betulla riciclata, materiale particolarmente indicato per i vini rossi; questa potrebbe essere una scelta ottima per i vini biologici, ad esempio.

Per un’etichetta destinata a una bottiglia di olio, invece, è importante ottenere una soluzione che sia al tempo stesso resistente e adatta a livello visivo. Se si tratta di olio di oliva extra vergine, per esempio, si può optare per un profilo tradizionale ed elegante, con una carta anti olio e quindi anti macchia. Sarebbe auspicabile, che la carta riuscisse a comunicare una sensazione di pregio, non solo sul piano estetico ma anche dal punto di vista tattile, garantendo comunque la giusta protezione all’etichetta.

In generale, definire bene lo stile dell’etichetta in fase di progettazione aiuterà ad orientarsi verso le scelte giuste anche durante la configurazione della stampa.

Aspetti e servizi da non sottovalutare

Contano gli aspetti comunicativi, l’estetica e i valori che l’etichetta dovrà trasmettere, in linea ovviamente con quelli della marca, ma sono altresì importanti gli aspetti tecnici, che assicurano la giusta resistenza dell’etichetta a seconda del contesto a cui sarà destinata. Non va dimenticata, inoltre, l’applicazione, una fase particolare e molto importante, sia che avvenga a mano sia con macchina etichettatrice. Per far sì che quest’ultima sia perfetta, è necessario che i rotoli a disposizione dell’azienda siano personalizzati e non standard, funzionali alle esigenze specifiche: è questo un fattore centrale della stampa LabelDoo, che da sempre ha l’obiettivo di proporre soluzioni migliorative per le aziende, anche dopo l’ordine.