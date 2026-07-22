Partner Success Program: le novità del programma Barracuda

Barracuda Networks, azienda specializzata nella cyber resilience che offre una piattaforma progettata per semplificare la sicurezza delle organizzazioni di ogni dimensione, introduce novità nel suo Partner Success Program. Sulla scia del recente rinnovamento del programma, le ulteriori iniziative e funzionalità introdotte consentono a MSP e partner di canale di rafforzare le proprie competenze, operare in modo più efficiente e creare nuove opportunità di crescita e redditività.

“I nostri partner sono al centro di ogni decisione che prendiamo, dall’innovazione di prodotto all’esecuzione delle strategie go-to-market”, afferma Michelle Hodges, Senior Vice President of Global Channels and Alliances di Barracuda. “Stiamo creando nuove opportunità affinché i partner possano coinvolgere i clienti, differenziarsi sul mercato e far crescere il proprio business, rendendo al tempo stesso tutto questo più semplice che mai. Questi miglioramenti riflettono il nostro impegno costante e la convinzione che il successo dei partner si traduca in risultati migliori anche per i clienti”.

Barracuda sta introducendo un’esperienza partner completamente rinnovata che integra funzionalità avanzate di demand generation. Il tutto si basa su una piattaforma all’avanguardia di automazione del marketing multicanale che supporta campagne in co-branding, la diffusione sui social e via e-mail e l’esecuzione chiavi in mano. A completamento di questo investimento nella crescita dei partner, il prossimo lancio del Partner Locator migliorerà ulteriormente la visibilità, la credibilità e la differenziazione dei partner, mettendo in contatto diretto i clienti con i partner certificati e favorendo opportunità commerciali ad alto potenziale.

Queste novità si integrano con la piattaforma di cyber resilience BarracudaONE, basata sull’intelligenza artificiale, offrendo ai partner un’esperienza più connessa e intelligente nelle attività di coinvolgimento dei clienti, formazione e sviluppo del business. In questo modo, i partner possono accelerare il passaggio dall’individuazione delle opportunità alla creazione di un impatto concreto e misurabile per i clienti.

Barracuda amplia inoltre il recente Barracuda Mastery Program con percorsi formativi ancora più mirati ai diversi ruoli professionali, nuovi laboratori tecnici e badge avanzati, sia commerciali sia tecnici, che rafforzano e certificano le competenze dei partner. La nuova segmentazione per ruolo e le funzionalità di automazione integrate nel Partner Portal, inclusi percorsi guidati che aiutano i partner ad avviare rapidamente attività come il co-selling, semplificano l’attivazione, accelerano il time-to-value e rendono ancora più semplice far crescere il business insieme a Barracuda.