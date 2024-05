Firewall: Stormshield lancia due nuove serie ad alte prestazioni

Stormshield, player europeo di riferimento nel settore della cybersecurity, annuncia due nuove linee di firewall, la serie SN-L e SN-XL, presentate in anteprima al forum InCyber 2024 lo scorso marzo. Le due nuove linee di prodotto completano le serie di firewall SN-S e SN-M e poggiano anch’esse su una piattaforma evolutiva che consente ai clienti – indipendentemente dal modello in uso – di far scalare la propria infrastruttura sostituendo semplicemente le licenze.

Dotata di prestazioni VPN elevate per la connessione sicura di dipendenti e uffici remoti, la gamma SN-L-Series è destinata principalmente a soddisfare le esigenze grandi sedi aziendali o hub VPN distribuiti. Essa consta di due nuovi firewall: il modello SN-L-Series-2200, che soddisfa le esigenze di scalabilità attuali e future di questa tipologia di aziende, e il modello SN-L-Series-3200, che offre prestazioni ancora maggiori tramite aggiornamento della licenza.

La gamma SN-XL-Series è rivolta invece alle aziende che desiderano migliorare la sicurezza dei propri datacenter o realizzare una rete SD-WAN per le proprie succursali. Con una velocità di trasferimento dati di fino ad oltre 300 Gbps, i due nuovi firewall ad alte prestazioni SN-XL-Series-5200 e SN-XL-Series-6200 consentono di fornire un accesso Zero-Trust alla rete (ZTNA – Zero Trust Network Access) a istituzioni (ministeri, uffici, ambasciate, ecc.) e a grandi organizzazioni.

Inoltre, al di là dei tradizionali requisiti VPN per connessioni remote sicure ad alte prestazioni, ogni nuovo firewall può essere dotato di moduli di rete aggiuntivi, per soddisfare l’esigenza di segmentare finemente infrastrutture complesse, oltre che fornire una connettività di fino a 100 Gbps.

Naturalmente, queste nuove linee di prodotto integrano tutte le funzionalità e le caratteristiche necessarie per garantire la continuità aziendale, come l’alimentazione ridondante e dischi rigidi SSD. Nel caso dei firewall della serie SN-XL, la soluzione integra anche un’interfaccia di gestione intelligente del dispositivo (IPMI – Intelligent Platform Management Interface) che consente di disattivare o riavviare il firewall da remoto utilizzando una connessione di rete secondaria, anche in caso di disservizio del sistema principale.

I dettagli dei nuovi firewall in sintesi: