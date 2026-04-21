HP ha presentato la sua visione ad HP Imagine 2026

In occasione del recente evento HP Imagine 2026, HP ha delineato la propria visione di un ecosistema connesso di dispositivi intelligenti, progettato per rendere il lavoro più fluido tra dispositivi, ambienti ed esperienze. Grazie a HP IQ, HP integra intelligenza locale on-device e connettività basata sulla prossimità con funzionalità di gestione enterprise, sbloccando nuovi livelli di produttività e collaborazione dei dipendenti su una selezione di AI PC HP e dispositivi workplace.

“La visione di HP per il futuro del lavoro è un ecosistema connesso e intelligente che aiuta il lavoro a fluire tra dispositivi, ambienti e in ogni momento,” ha dichiarato Tuan Tran, President of HP’s Technology & Innovation Organization. “HP IQ è il modo in cui connettiamo queste esperienze, riduce la frizione digitale per i dipendenti e si integra al contempo negli ambienti già gestiti dall’IT, così che le aziende possano dare vita a queste esperienze con fiducia.”

Intelligenza on-device, proprio dove si svolge il lavoro

Secondo l’HP 2025 Work Relationship Index, l’accesso agli strumenti e alle tecnologie adeguati è un fattore chiave per l’esperienza dei dipendenti: infatti, più i knowledge worker utilizzano l’AI, migliore diventa il loro rapporto con il lavoro. HP IQ concretizza questa promessa grazie alle potenti funzionalità AI on-device, che trasforma i dispositivi HP utilizzati quotidianamente dai dipendenti in partner consapevoli del contesto, in grado di aiutarli a eliminare le attività ripetitive, ottenere insight più approfonditi e prendere decisioni più smart e rapide. Al debutto sulla nuova generazione di PC HP EliteBook X G2, le prime esperienze di AI on-device di HP IQ includeranno:

· Ask IQ: Risponde a input testuali e vocali, fornendo risposte e indicazioni intelligenti e contestualizzate

· Analyze: Consente agli utenti di interagire con i file personali (inclusi PDF, TXT, DOC e PPT) per ottenere riepiloghi e insight operativi.

· Notes & Knowledge: Mantiene la cronologia delle interazioni, permettendo ai dipendenti di riprendere facilmente da dove avevano interrotto e organizza le note per facilitarne la ricerca e la condivisione.

· Meeting Agent: Cattura rapidamente idee e prende appunti durante una riunione senza richiedere il passaggio tra applicazioni, aiutando i partecipanti a rimanere concentrati

Ulteriori funzionalità di AI saranno disponibili su altri dispositivi HP nel corso dell’anno.

Collaborazione senza frizioni nell’ecosistema HP

HP IQ introduce HP NearSense³, una nuova intelligenza spaziale che consente ai dispositivi di rilevarsi, connettersi e collaborare tra loro, semplificando i passaggi tra attività e ambienti. HP NearSense permette inoltre di trasferire il lavoro tra dispositivi vicini in modo più semplice, grazie alla condivisione in tempo reale di contesto e funzionalità. Questa tecnologia è pensata per supportare nuove funzionalità sui PC HP EliteBook X G2 AI e su altri notebook HP selezionati, tra cui:

· La soluzione di condivisione file PC-to-PC più semplice che offre l’esperienza più sicura⁴, consentendo agli utenti di trascinare e rilasciare istantaneamente documenti, immagini e presentazioni ai colleghi nelle vicinanze

· Accesso con un solo click – per partecipare alle riunioni nelle sale conferenze in modo semplice e senza soluzione di continuità

Nel tempo, HP NearSense si estenderà all’intero ecosistema HP, includendo le soluzioni di videoconferenza HP Poly⁵, i dispositivi di stampa, desktop, workstation, periferiche e altro ancora, per abilitare in futuro esperienze basate sulla prossimità, tra cui:

· Rilevamento più rapido dei dispositivi in spazi condivisi come le sale riunioni

· Configurazione semplificata e associazione automatica con cuffie e periferiche

· Trasmissione da un PC a uno display nelle vicinanze o allo schermo di una sala riunioni

· Stampa e scansione su dispositivi di stampa nelle vicinanze senza necessità di installare driver

AI adattiva e intuitiva che mantiene i dipendenti nel loro flusso del lavoro

I dipendenti accedono alle funzionalità di HP IQ attraverso la nuova interfaccia Visor sul PC, un layer software intelligente in grado di proporre azioni e comandi pertinenti al momento giusto, senza costringere senza richiedere il passaggio tra applicazioni. Progettato per l’interazione in linguaggio naturale, tramite input vocali e testuali, Visor si adatta al contesto e alle intenzioni dei dipendenti nel corso della giornata, offrendo un’intelligenza privata, reattiva e facile da usare.

Sicuro e local-first by Design, con un’architettura ibrida quando necessario

HP IQ si basa su un modello locale da 20 miliardi di parametri, affiancato da strumenti specializzati e da un motore di orchestrazione che coordina le attività. Questo consente di offrire un’intelligenza sicura, veloce e reattiva, in grado di operare in un’ampia varietà di contesti, inclusi ambienti con connettività limitata. HP IQ è progettato per eseguire molte funzionalità direttamente sul dispositivo, indirizzando al cloud solo attività selezionate e solo quando consentito dalle policy aziendali e dai permessi degli utenti. Grazie al suo design local-first, HP IQ privilegia la conservazione dei dati sul dispositivo, riducendo il rischio di esposizione e garantendo che informazioni sensibili, proprietà intellettuale e conoscenza aziendale rimangano sotto il controllo dell’IT.

Progettato per il workplace – e per l’IT

HP IQ è progettato per workplace moderni, dove le esperienze intelligenti devono operare in modo affidabile tra dispositivi e ambienti. Configurazione, policy, aggiornamenti, sicurezza e conformità possono essere gestiti tramite HP Workforce Experience Platform (WXP), la piattaforma di controllo di HP per la gestione della workforce.

“Mentre HP IQ introduce un nuovo livello di intelligenza tra dispositivi e spazi di lavoro, WXP opera a un livello superiore come un affidabile piano di controllo per l’IT, offrendo visibilità unificata, sicurezza integrata, gestione senza soluzione di continuità e remediation proattiva su tutto il parco dispositivi,” ha dichiarato Manoj Leelanivas, President of HP Solutions.“Insieme, l’AI on-device e WXP consentono a HP di offrire ambienti utente intuitivi e ad alte prestazioni, fornendo al contempo alle aziende la governance e gli insight operativi necessari per prosperare nel futuro del lavoro.”

Grazie all’integrazione con WXP, HP IQ offre ai responsabili IT visibilità e controllo necessari per garantire esperienze di lavoro di alta qualità su larga scala. HP IQ può inoltre essere configurato e implementato tramite altri strumenti IT consolidati, come Microsoft Intune.

Disponibilità HP IQ è stato presentato in occasione di HP Imagine 2026, con un’anteprima disponibile a partire dalla primavera 2026 su una selezione di HP AI PC. È prevista un’estensione ad altri notebook, desktop HP selezionati e alle soluzioni Poly Studio Video Bar nell’ambito di un lancio limitato durante l’estate 2026, mentre le funzionalità di AI continueranno a evolversi attraverso aggiornamenti software continui. La commercializzazione dei nuovi dispositivi dotati di HP IQ avrà inizio nell’autunno 2026, con una disponibilità più ampia estesa a un numero maggiore di prodotti del portafoglio HP a partire dalla seconda metà del 2026.