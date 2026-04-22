Esendex al Netcomm Forum 2026: il Conversational Commerce al centro della crescita aziendale

Il dialogo diretto tra brand e consumatori è oramai il pilastro della nuova economia digitale e, in occasione del Netcomm Forum 2026 (6 e 7 maggio, Allianz MiCo), Esendex , business provider attivo nelle soluzioni per la comunicazione mobile, presenterà le strategie più efficaci per integrare il Conversational Commerce nei processi aziendali, mettendo al centro le potenzialità di WhatsApp Business Platform.

In un contesto in cui i consumatori richiedono interazioni sempre più rapide e personalizzate, l’adozione di strumenti di messaggistica evoluti non è più solo un’opzione, ma una necessità strategica, per quanto l’efficacia di questi canali dipenda in gran parte anche dalla capacità di gestire la complessità tecnologica e normativa.

Esendex, in qualità di Select Meta Business Partner, mette a disposizione le proprie competenze verticali in questo ambito, con l’obiettivo di accompagnare le aziende in un percorso mirato, che parte da un programma di fast onboarding studiato per rendere operativa la piattaforma in tempi brevi e senza ostacoli.

L’esperienza di Esendex permette di trasformare la tecnologia in un servizio di alto livello, dove la precisione tecnica e normativa si sposano con la pertinenza dei contenuti. Dalla corretta gestione dei consensi alla calibrazione della frequenza dei messaggi, ogni dettaglio viene curato per garantire che il canale WhatsApp diventi uno spazio di fiducia e valore, evitando comunicazioni generiche e poco targetizzate che possano persino portare gli utenti a interrompere il rapporto con il brand. In base a un recente sondaggio del Gruppo Commify, di cui Esendex è parte, infatti, è ben il 70% degli intervistati a dichiarare che smetterebbe di rivolgersi a un’azienda che dovesse inviare comunicazioni non pertinenti o di scarsa qualità.

“Il Conversational Commerce rappresenta l’evoluzione naturale del commercio elettronico, dove la relazione torna a essere centrale,” afferma Carmine Scandale, General Manager di Esendex Italia. “Al Netcomm Forum vogliamo mostrare come la nostra assistenza dedicata e la profonda specializzazione nel mobile messaging possano semplificare l’adozione di soluzioni avanzate, permettendo alle imprese di instaurare un dialogo autentico e scalabile con i propri clienti.”

Il team di Esendex sarà presente al Netcomm Forum presso lo Stand D97 per condividere approfondimenti e best practice sul futuro della comunicazione aziendale.