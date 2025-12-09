HCLSoftware estende il suo accordo di distribuzione con TD SYNNEX

TD SYNNEX ha firmato di un accordo paneuropeo con HCLSoftware, specialista globale nell’innovazione software. L’offerta, ora accessibile ai partner TD SYNNEX in Spagna, Portogallo e Italia, sarà estesa ad altri Paesi europei nei prossimi mesi, consentendo ai partner di rispondere alla crescente domanda di soluzioni per la trasformazione digitale all’interno dell’economia digitale europea, in rapida espansione.

Il mercato europeo del software enterprise è previsto in crescita da 72,4 miliardi di dollari nel 2024 a 138,9 miliardi di dollari entro il 2030, trainato dalla domanda di soluzioni basate su AI, cloud e gestione sicura dei dati, secondo quanto riportato nello Europe Enterprise Software Market Size & Outlook, 2030. Questo accordo posiziona i partner TD SYNNEX per cogliere tali trend e offrire ai clienti risultati concreti in termini di business.

I vantaggi dell’estensione dell’accordo tra HCLSoftware e TD SYNNEX

I partner avranno accesso alle soluzioni enterprise-grade di HCLSoftware, progettate per rispondere a esigenze critiche in ambito cybersecurity, automazione ed esperienza digitale. Tra queste figurano HCL AppScan per il testing della sicurezza applicativa, HCL BigFix per la gestione degli endpoint e la compliance, HCL Commerce per l’eCommerce omnicanale, HCL Domino per la collaborazione sicura e l’automazione dei workflow, HCL Unica per la marketing automation, HCL Volt MX per lo sviluppo low-code e HCL Workload Automation per l’ottimizzazione delle operation IT. L’ampia rete di reseller di TD SYNNEX, unita a competenze tecniche e forte presenza locale, la rende il partner ideale per accelerare l’adozione del portafoglio HCLSoftware in diversi settori.

Alberto Valivano, Technologies Practices Director di TD SYNNEX Italy, sottolinea «Le soluzioni HCL sono ora pienamente integrate all’interno delle Practices di TD SYNNEX Italy: Data, Cybersecurity, Collaboration e Hybrid Cloud. Grazie a questa integrazione, possiamo offrirle ai nostri Partner come parte di un ecosistema multi-vendor e multi-cloud, caratterizzato da un elevato livello di innovazione».

Craig Smith, Vice President Data, AI & Applications di TD SYNNEX Europe, ha dichiarato: «Questo accordo rafforza la nostra capacità di fornire soluzioni innovative che aiutano i partner a crescere e a rispondere alle esigenze in evoluzione dei clienti. Semplificando l’accesso al portafoglio HCLSoftware, abilitiamo i partner a cogliere nuove opportunità di ricavo e ad affrontare trend di mercato quali la consolidazione dei vendor e i servizi orientati ai risultati.»

Mirz Hussain, Head of Channel Europe di HCLSoftware, ha commentato: «Grazie alla solida rete di partner di TD SYNNEX, al loro know-how specializzato e alle capacità di enablement, possiamo avvicinare ulteriormente le nostre soluzioni enterprise-grade ai clienti e accelerare l’adozione di tecnologie che favoriscono trasformazione digitale, sicurezza ed efficienza operativa.»

I partner beneficeranno inoltre dei programmi completi di enablement di TD SYNNEX, che includono onboarding dedicato, formazione tecnica e risorse marketing progettate per accelerare il time-to-market. In combinazione con capacità di automazione, soluzioni di finanziamento flessibili e iniziative di vendita collaborativa, tali programmi riducono complessità e rischi, supportando al contempo i partner nel posizionamento delle soluzioni HCLSoftware in ambienti multi-vendor.

Basato su una collaborazione già avviata nella regione Asia Pacific e Giappone, questo accordo rappresenta un ulteriore passo nella transizione di HCLSoftware verso un modello di distribuzione guidato dai distributori a livello globale.