Polymer è la gamma di telecamere ultra resistenti di Hikvision

Tutti gli ambienti sono al sicuro con Hikvision, produttore leader di sistemi di videosorveglianza e sicurezza. Non esiste ambiente o evento atmosferico tanto sfidante da non essere supervisionato dalle telecamere Hikvision.

Il 2025 segnerà il completamento della gamma Polymer di Hikvision, una linea di telecamere pensata per gli ambienti critici come porti turistici, aree costiere e ambienti industriali. La poliammide rinforzata protegge infatti le telecamere Polymer contro gli agenti corrosivi e caustici tipici degli ambienti estremi.

La robustezza certificata della gamma Polymer Hikvision

Con una resistenza alla trazione tre volte superiore ai modelli standard e una resistenza agli impatti incrementata di 1,2 volte, le telecamere della gamma Polymer offrono una robustezza senza compromessi e resistono fino a 180°C di temperatura senza deformarsi, garantendo una resistenza all’invecchiamento che supera lo standard del 30%. Lo dimostrano le certificazioni C5-M (resistenza alla corrosione in condizioni severe), NEMA 4X (protezione contro polvere, acqua e agenti esterni + resistenza aggiuntiva a sostanze caustiche), IP68 (protezione contro la penetrazione di polvere e immersioni temporanee) e IK10 (resistenza agli urti).

Performance garantite

La gamma integra tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e Deep Learning, che consentono una capacità di analisi video estremamente accurata. Tra le funzionalità smart opzionabili segnaliamo Line Crossing Detection, Region Entrance e Exiting Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Conteggio Persone, Sudden Change Detection, Audio Exception Detection e Defocus Detection. Altra opzione è Live Guard, che previene gli eventi indesiderati con un deterrente acustico e visivo. Le telecamere Live Guard non si limitano infatti a monitorare l’area, ma sono progettate per dissuadere l’intruso con luci stroboscopiche e messaggi vocali preregistrati che si attivano in caso di movimenti sospetti.

Qualità video Hikvision

Il tutto alla qualità video Hikvision anche con scarsissima illuminazione grazie alla tecnologia DarkFighter S, che restituisce immagini nitide e a colori in qualsiasi condizione, riducendo il riflesso e conservando un’alta resa cromatica anche durante lo zoom. Essenziale poi la tecnologia Smart Hybrid Light a doppi illuminatori (IR e luce bianca) che possono operare in modalità Day/Night, passando alla visione a colori su evento di allarme. In modalità standby, la telecamera Polymer utilizza solo l’illuminatore IR, ma attiva la luce bianca in presenza di attività, producendo immagini a colori. Quando l’area torna libera, la telecamera torna all’illuminazione IR, garantendo una copertura discreta e riducendo i consumi energetici. L’integrazione di illuminatori ibridi (IR e luce bianca) consente una transizione automatica e fluida tra visione a infrarossi e modalità a colori in caso di rilevamento di persone/veicoli. Il WDR a 130 dB assicura infine immagini ben definite anche nei cambi di modalità e in condizioni climatiche avverse, riducendo i falsi allarmi e ottimizzando le prestazioni della videoanalitica.

Flessibilità a 360° nelle nuove telecamere Polymer

L’Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) è integrata nella gamma Polymer per garantire la massima flessibilità e personalizzazione. La stessa gamma offre diversi modelli per rispondere alle esigenze applicative più varie: bullet e dome, con opzioni fix focal e varifocal motorizzate e obiettivi adeguati alle diverse distanze di monitoraggio richieste. La flessibilità è anche operativa, grazie alla struttura leggera che facilita l’installazione delle telecamere in contesti complessi.

La gamma Polymer Smart Hybrid Light incarna un modello di sicurezza attivo, intelligente e sostenibile, adattandosi a rispondere proattivamente a contesti e sfide in continua evoluzione.