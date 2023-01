Hikvision: termografia in espansione

La tecnologia termografica è in rapida ascesa, con interessanti applicazioni in tantissimi ambiti, sia indoor che outdoor. Con Amedeo Basile, Business Development Manager Thermal Outdoor – Termography – Security di HikMicro, la BU di Hikvision dedicata proprio a queste tematiche e nata lo scorso anno, abbiamo parlato di quali sono le attuali esigenze del mercato in materia di termografia anche alla luce della normativa italiana, che si rivela esssere piuttosto all’avanguardia. Focus poi sul mercato della security, core business dell’azienda dai suoi albori, per concludere con qualche previsione sulle nuove sfide per il futuro.