I nuovi monitor per l’autunno di DELL Technologies

Dell Technologies rinnova la sua già ampia gamma di monitor con il lancio recente di una serie di novità per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti.

Monitor Portatile Dell 14 pollici (C1422H)

Il monitor portatile da 14″ di Dell, già disponibile in Italia, è progettato per facilitare la condivisione e le presentazioni, consente di lavorare senza problemi ovunque; il supporto a inclinazione continua che si piega da 10 a 90 gradi ha la flessibilità necessaria per stare al passo con il tuo lavoro e garantirti sempre la massima comodità.

Il monitor portatile Dell 14 pollici è ultraleggero e ultrasottile: pesa meno di un chilo e mezzo e ha uno spessore inferiore a 6,5 mm nel punto più sottile

Dotato di tecnologia In-Plane Switching (IPS), questo monitor FHD assicura un ampio angolo di visione ed è perfetto per la collaborazione.

I comandi facilmente accessibili per la regolazione della luminosità garantiscono immagini e video di alta qualità sia all’aperto sia al chiuso. Regola lo schermo con una luminosità massima di 300 nit.

Il design elegante ma pratico è adatto a tutti gli stili di lavoro e risponde a tutte le esigenze di produttività con un piccolo supporto a inclinazione continua che si piega da 10 a 90 gradi.

È anche dotato di certificazione Energy Star e EPEAT GOLD.

Dell 27 4K UHD USB-C Monitor (S2722QC) e Dell 27 USB-C Monitor (S2722DC)

Questi monitor, già disponibili, sono perfetti per occupare poco spazio sulla scrivania e progettati per completare tutte le configurazioni di home entertainment e ufficio.

Possibilità di ricarica grazie alla connettività USB-C e all’erogazione dell’alimentazione fino a 65 W. Questa soluzione a un solo cavo assicura ordine sulla scrivania, fornendo alimentazione e trasferendo al contempo video, audio e dati.

Sostenibilità: grazie a questo monitor, che contiene almeno il 25% di plastica riciclata di provenienza post-consumer e viene spedito in un packaging privo di polistirolo realizzato con almeno il 75% di cartone riciclato, Dell è riuscita a ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente; grazie alla funzione PowerNapi, che riduce la luminosità o attiva la modalità di sospensione quando il monitor non è in uso, si riduce il consumo di energia.

Dell 24 and 27 Video Conferencing Monitor (S2422HZ e S2722DZ)

I nuovi monitor da 27 pollici QHD / 23,8 pollici FHD sono perfetti per le videochiamate.

Dotati di una fotocamera pop-up integrata da 5MP per la privacy, microfoni a cancellazione del rumore e doppi altoparlanti da 5W. La videocamera a scomparsa rimane nascosta fino a quando non si è printi per la video chat; il video è incredibilmente chiaro e il suono cristallino.

Questi monitor sono dotati di ComfortView Plus certificato TÜV di Dell – una tecnologia di riduzione della luce blu sempre attiva che ottimizza il comfort degli occhi pur mantenendo la precisione dei colori. Altre caratteristiche: connettività USB-C, tecnologia AMD FreeSync e frequenza di aggiornamento di 75Hz per il gaming.

Entrambi i prodotti saranno disponibili in Italia dal 12 ottobre 2021.