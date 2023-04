Il nuovo sito di Socomec è all’insegna della continuità

Socomec ha aggiornato la veste grafica e il design del sito aziendale, rendendolo più moderno, minimale e di forte impatto per dare un servizio ai propri utenti senza interruzioni.

Nell’ottica di fornire strumenti sempre più funzionali, dare un valido supporto nella visualizzazione, comprensione e scelta dei prodotti, rispondere alle richieste dei propri clienti e aiutarli a trovare la soluzione più consona in modo rapido ed efficace, Socomec ha deciso di rinnovare il proprio sito, per renderlo ancora più funzionale, immediato e dettagliato. La nuova piattaforma web è fruibile da computer, tablet e mobile.

La decisione di rinnovare il sito è nata per creare una piattaforma all’avanguardia con le più innovative dinamiche del digital marketing che hanno l’intento di fornire le informazioni ricercate nel modo più semplice e veloce possibile, instaurando una relazione di reciproco interesse e cooperazione duratura con i vari target di riferimento. Per esempio, navigando nel sito è possibile iscriversi alle newsletter Socomec scegliendo le preferenze dei contenuti desiderati, in automatico, verranno inoltrate agli utenti solo le informazioni di loro interesse, con l’intento di dare loro il miglior servizio possibile.

Tra le novità più importanti presenti nel sito compaiono la nuova area download; il configuratore; la funzione di anteprima 3D; la possibilità di personalizzare velocemente una ricerca.

Nello specifico, la nuova area download permette all’utente di trovare e scaricare facilmente le guide tecniche, i white papers, le technical note, i cataloghi e le brochure.

Il configuratore, invece, offre la possibilità di progettare la propria soluzione e generare, in pochi click, un documento PDF, comprensivo di tutti i dati tecnici.

La funzione di anteprima 3D consente di visualizzare i prodotti tridimensionalmente ruotandoli di 360°, inoltre, questa funzione permette di scaricare, in 80 formati diversi, l’anteprima della soluzione scelta.

Infine, il nuovo sito permette di personalizzare velocemente le ricerche, scaricare la lista delle soluzioni e richiedere velocemente un preventivo.