inWebo: continua anche nel 2022 la crescita in Italia

È passato poco più di un anno dall’annuncio della presenza di inWebo in Italia e già l’azienda francese attiva nelle soluzioni di autenticazione forte annuncia il potenziamento del team nel nostro paese, reso necessario non solo da una richiesta crescente del mercato bensì da una ulteriore accelerata della casa madre. L’inserimento di una nuova figura professionale di alto livello è infatti coerente con la crescita internazionale di inWebo, che di recente ha acquisito la società TrustBuilder, estendendo di fatto la propria offerta di soluzioni SaaS di autenticazione multifattore (MFA) con i servizi IAM (Identity and Access Management) e CIAM (Customer Identity and Access Management).

IL TEAM ITALIANO

Accanto a Manuel Minzoni, Country Manager Italia dal momento zero, il Management francese ha individuato un professionista di altissimo livello, con esperienza pluriennale nel settore dei sistemi di sicurezza avanzati, a cui affidare la delicata fase pre-sale. Una figura, quindi, molto completa, con competenze approfondite e affidabili sia a livello tecnico, sia a livello commerciale. Alla fine del mese di marzo entra in team inWebo Italia Cristiano Cafferata, cinquantenne genovese di nascita e vissuto un po’ ovunque tra Europa e USA, con un passato importante in SonicWall Italia/Grecia e in Dell – divisione software e sicurezza. Cafferata inizia la sua escalation prestissimo, mosso da una passione incontenibile per i sistemi di comunicazione di ogni tipo che contribuisce a far evolvere, sviluppare e migliorare anche in situazioni completamente fuori dagli schemi.

«Sono molto soddisfatto dell’ingresso di Cristiano Cafferata nel team italiano – afferma Manuel Minzoni, Country Manager Italia – la cui professionalità ed esperienza nel settore sono ineguagliabili. Le potenzialità di sviluppo nel nostro paese sono interessanti, ce ne siamo resi conto quest’anno, e avere Cristiano come responsabile del pre-vendita farà sicuramente la differenza».

Cristiano Cafferata conferma: «E’ vero: in Italia c’è un alto potenziale di mercato per la continua crescita di richiesta di soluzioni avanguardistiche, economiche ed efficaci per proteggere l’accesso a dati aziendali; tuttavia la concorrenza è importante, costellata di prodotti a costo minimo anche abbastanza valide per un livello basic. La vera sfida è far capire alle aziende cosa si può avere in più. Le soluzioni inWebo soddisfano le caratteristiche di efficacia, usabilità ed economicità adatte per organizzazioni bancarie, grandi e medie aziende… Avremo molto da fare nei prossimi mesi».

L’ACQUISIZIONE DI TRUSTBUILDER E L’ESTENSIONE DELL’OFFERTA

Il 12 gennaio 2022 inWebo Francia ha acquisito TrustBuilder, azienda belga specializzata nel Customer Identity and Access Management (CIAM). La collaborazione con TrustBuilder rafforza di fatto la portata internazionale di entrambe le aziende e crea nuove opportunità di ricerca e sviluppo per portare innovazione nel mercato della gestione dell’identità e degli accessi (IAM).