Juniper allarga agli MSP in Emea

Juniper Networks, specialista nelle reti sicure basate su AI, estende ai Managed Service Provider (MSP) la rete dei suoi partner di canale. Il nuovo Unified Managed Services Program (UMSP) offrirà agli MSP di ogni dimensione soluzioni sicure, su misura, ad alte prestazioni nelle aree LAN, campus e WAN supportate dall’Experience-First Networking di Juniper.

Nella subscription economy aumenta il numero di organizzazioni che si convertono a un modello di business ‘as-a-service’. I rivenditori del settore IT, in particolare nel networking, stanno passando dalla semplice vendita di prodotti e soluzioni alla proposta di pacchetti di offerte comprendenti soluzioni gestite, tool e tecnologie: un servizio completo che fornisce ai clienti il supporto tecnico e la consulenza che essi richiedono, oltre a una esperienza di qualità. Secondo Gartner, il 15% di tutte le imprese adotterà un modello NaaS on-premise entro la fine del 2024.

È chiaro che i fornitori dovranno prepararsi a offrire e sviluppare soluzioni NaaS dotate di strumenti che garantiscano semplicità operativa e profittabilità. Juniper UMSP risponde a questa domanda fornendo ai partner un catalogo di soluzioni differenziate e può essere arricchito con Juniper Support Insights, che mette a disposizione dei team IT responsabili dei NOC (network operation center) insight sullo stato di salute dell’intera rete. Il tutto è completato da soluzioni uniche che supportano l’Experience-First Networking e AIOps, basate su Juniper Mist AI, che offrono insight immediatamente utilizzabili, automazione flessibile, deployment semplificato e strumenti autogestiti che aiutano nell’assicurare ai partner un fatturato e una base clienti in crescita.

Come sottolineato in una nota stampa da Sander Groot, Head of Channels EMEA & CALA di Juniper: «Sulla spinta dell’evoluzione delle richieste degli utenti, continua a crescere in maniera esponenziale e in ogni settore anche la domanda di un’esperienza di servizio sempre più differenziata da parte dei clienti. UMSP è un elemento chiave della risposta di Juniper a queste richieste. Gli MSP giocano un ruolo unico nel mercato, ponendosi tra vendor e cliente, in particolare quando si parla di agilità e focus sui risultati di business. Juniper vuole mettere i propri partner nelle condizioni di fornire ai clienti un’esperienza di qualità, differenziata e senza intoppi, che i loro utenti si aspettano e meritano. Gli MSP hanno iniziato ad aderire al nostro programma in tutta l’area Emea e non vedo l’ora di lavorare insieme a loro e agli altri che si aggiungeranno per costruire il nostro successo nel 2022 e oltre».

La visibilità sulla rete dal client al cloud e le funzioni di remediation proattiva, rese possibili da Marvis Virtual Network Assistant e dall’intelligenza artificiale, aiuteranno gli MSP a offrire un’eccezionale esperienza utente ai clienti. I partner potranno usufruire di assistenza nell’onboarding, tool di creazione di servizi, accesso a specialisti dei servizi gestiti che permetteranno di accelerare il time-to-revenue.

Con Juniper Networks sono disponibili quattro diversi percorsi tecnologici:

Branch Security

Il portfolio Juniper Connected Security garantisce la visibilità sulla rete, intelligence e funzioni di applicazione delle policy con firewall di nuova generazione per ambienti cloud e on-premise, prevenzione avanzata delle minacce, feed verificati di informazione sulle minacce e analitiche.

Access

La soluzione Access di Juniper (Juniper Networks è stata proclamata Leader nel Gartner Magic Quadrant™ 2021 per la categoria Enterprise Wired and Wireless LAN Access Infrastructure) permette agli MSP di offrire servizi di rete innovativi su larga scala combinando l’intelligenza artificiale con l’agilità e l’affidabilità di un microservizio cloud. Automazione end-to-end basata sull’AI, insight e azioni permettono agli MSP di ottimizzare l’esperienza dell’utente finale dal client al cloud.

Location Services

Gli MSP possono fornire servizi di navigazione e asset-finding in tempo reale ai propri clienti usando le dettagliate analitiche Wi-Fi e virtual Bluetooth Low Energy (vBLE) basate sulla posizione. La personalizzazione e le funzionalità di analisi dei dati rendono possibili applicazioni di navigazione, servizi di asset finding e avvisi di prossimità, riducendo i costi operativi grazie all’automazione intelligente. Juniper Networks è stata posizionata come Furthest in Completeness of Vision nel Gartner Magic Quadrant™ 2022 nella categoria Indoor Location Services, Global.

SD-WAN

Juniper Session Smart SD-WAN ottimizza l’esperienza operativa dei partner e l’esperienza utente dei clienti enterprise. L’approccio di Juniper si basa sull’AI e su Juniper Mist Cloud Architecture per fornire insight e automazione proattiva che elimina la complessità delle operazioni e del supporto di rete.

I distributori Juniper saranno fondamentali per il successo del programma UMSP, supportando gli MSP nel deployment permettendo loro di concentrarsi sulla costruzione dell’offerta dei servizi. I distributori presenti su tutto il territorio Emea sono Arrow, Exclusive Networks, Nuvias e Westcon Comstor.