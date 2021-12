Juniper Networks rinnova il suo Partner Program

Il Juniper Partner Advantage Program (JPA) di Juniper Networks si rinnova: a partire da gennaio sarà infatti introdotto nel partner program un nuovo livello top, unitamente a una nuova piattaforma di engagement che offre un approccio collaborativo alle vendite. Gli aggiornamenti al programma JPA 2022 comprendono inoltre un’esperienza formativa migliorata che consentirà ai partner di allargare rapidamente la propria conoscenza di Juniper e massimizzare le opportunità di business. Juniper è un’azienda specializzata nelle reti sicure basate su AI.

Come l’anno appena trascorso ha dimostrato, le reti sono diventate più importanti che mai. Gli operatori di rete stanno affrontando una doppia sfida: da un lato, un ambiente sempre più complesso, dall’altro la necessità di creare la miglior esperienza utente possibile. L’impegno di Juniper Networks sul fronte dell’Experience-First Networking si estende oltre le iniziative tecnologiche per comprendere tutti gli aspetti di un’organizzazione. Questo approccio ‘experience-driven’ si allarga anche al partner program e al suo nuovo focus sulla collaborazione, che determinerà un maggiore coinvolgimento e maggiori opportunità per i partner Juniper.

JPA 2022 poggia sugli investimenti compiuti negli ultimi anni con le acquisizioni di Mist Technologies, 128 Technology, Apstra e Netrounds, che hanno contribuito alla crescita record di tutte le categorie di partner. I miglioramenti alla piattaforma di engagement, che comprendono una comunità Champion per i ruoli tecnici e commerciali, spazi di lavoro virtuali per la collaborazione tra Juniper e i partner commerciali, nuovi premi per i venditori e un nuovo livello di partnership Elite, pongono le basi per proseguire nella crescita.

“Juniper Networks è un’azienda legata ai suoi partner e gli investimenti che abbiamo compiuto nel programma 2022 aiuteranno a consolidare le partnership e a proseguire sulla strada della super-crescita”, afferma Gordon Mackintosh, Vice President of Global Channel & Virtual Sales di Juniper Networks (nella foto). “Siamo convinti che la nostra strategia di acquisizioni e le innovazioni abbiano creato il portfolio di soluzioni di networking più completo oggi disponibile. Introducendo questo spirito innovatore nel partner program, con un nuovo livello Elite e la nuova comunità, siamo pronti a sostenere la crescita e l’espansione negli anni a venire”.

Alcune delle novità:

Un nuovo livello di partnership, Elite Plus: i partner più impegnati di Juniper possono ora accedere a un nuovo livello top del partner program, Elite Plus. Questo livello offre maggiore supporto, investimenti e premi, insieme a risorse dedicate per lo sviluppo del business e la generazione di domanda.

Comunità per i partner: il programma Expanded Champions introduce nuovi percorsi in base ai ruoli dedicati al personale tecnico e commerciale. I partner avranno accesso a programmi di formazione continua, strumenti di vendita virtuali, un forum e spazi di lavoro collaborativi, insieme a badge digitali e riconoscimenti per premiare i successi, oltre all’accesso a eventi e piattaforme demo.

Sales Pod virtuali: la collaborazione tra Juniper e i partner è essenziale per avere successo. I nuovi sales pod virtuali creano uno spazio di lavoro condiviso tra partner ed esperti di Juniper per comunicare in tempo reale riguardo ai piani dei clienti, le iniziative commerciali in atto, ecc. Ciò consentirà di accorciare i cicli di vendita e migliorare i tassi di conversione.

Nuova piattaforma per la Learning Academy: a supporto delle comunità e delle attività di vendita collaborative, la Learning Academy sarà il luogo dove trovare nuovi contenuti e webinar per la formazione dei partner.

Incentivi: in continuità con la strategia di investimenti avviata nel 2021, saranno premiati i partner per i lead e le nuove opportunità presentate e offerti incentivi per il software e per i partner Elite Plus.

“Nella mia carriera ho completato i programmi di prevendita per networking e sicurezza con tutti i principali fornitori di soluzioni di networking”, commenta Carl Lamendola, Network & Security Engineer di Mainline Information Systems. “Juniper è sempre stata il punto di riferimento e con questo annuncio alza ancora una volta l’asticella con il riconoscimento dei risultati ottenuti dalla comunità tecnica”.

Il programma per i partner di Juniper Networks entrerà in vigore il primo gennaio 2022.