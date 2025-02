La Marina tedesca digitalizza le sue comunicazioni con Motorola

Motorola Solutions ha annunciato il successo dell’implementazione di un nuovo sistema di comunicazioni radio digitali a supporto delle operazioni di comando e controllo a bordo della nave della Marina tedesca, la fregata F124 Sachsen. Il sistema DIMETRA X Core Deployable permette comunicazioni voce e dati efficaci e sicure per rafforzare la prontezza operativa e la sicurezza del personale.

La nuova soluzione è compatibile con la radio TETRA MTP8550Ex, e permette la comunicazione tra i team di sicurezza della nave, le forze addette al controllo dei danni e gli equipaggi sulle imbarcazioni in mare entro la distanza di 15 chilometri l’una dall’altra. È completamente integrata con l’infrastruttura esistente della Marina ed è interoperabile con le reti di comunicazione delle Forze Armate tedesche e di altre organizzazioni di sicurezza pubblica.

La F124 Sachsen della Marina tedesca è la prima nave ad adottare questa soluzione nell’ambito del contratto che Motorola Solutions ha firmato con l’Ufficio Federale per le attrezzature, l’informatica e il supporto in servizio della Bundeswehr (BAAINBw). Per celebrare il raggiungimento di questo obiettivo fondamentale Axel Kukuk, vicepresidente per le vendite di Motorola Solutions, ha omaggiato una speciale radio TETRA colorata personalizzata al responsabile del progetto presso BAAINBw e al comandante della fregata Sachsen.

“Comunicazioni radio sicure e affidabili sono fondamentali per il successo delle operazioni navali e per la sicurezza e la protezione del personale e delle attrezzature”, ha affermato Axel Kukuk. “Il nuovo sistema consente alla Marina tedesca la condivisione di informazioni in tempo reale tra il personale, per una maggiore efficienza nelle missioni di routine e una reattività critica durante le emergenze, come incendi o danni allo scafo”.

Prima di installare la soluzione sulla F124 Sachsen, Motorola Solutions ha implementato con successo l’infrastruttura nei luoghi di addestramento dei soldati della Marina tedesca basati presso il porto, in modo che il personale potesse essere addestrato al suo utilizzo.