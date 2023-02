La Masseria Santo Scalone sceglie Cambium Networks

La Masseria Santo Scalone porta una connettività a prova di futuro nella storia scegliendo la tecnologia di connessione di Cambium Networks, che ha studiato un progetto fatto su misura per le esigenze del cliente.

Costruita alla fine del XIV secolo, la Masseria Santo Scalone è una delle più antiche dimore fortificate di Ostuni, in provincia di Brindisi. Tutt’oggi, la masseria conserva la sua architettura originaria, il grande complesso di edifici comprendeva la casa del “padrone”, gli alloggi dei contadini, le stalle, i depositi per foraggi e i raccolti. La recente opera di restauro ha ridato vita a tutta la sua maestosità, nel pieno rispetto dell’antica struttura, che oggi non è solamente il luogo in cui si svolgono attività e produzione agricola in maniera costante, ma è anche un’incantevole Dimora di Charme, che offre l’opportunità di trascorrere una piacevole e rilassante vacanza.



La famiglia Spadoni, proprietaria del complesso, ha sentito l’esigenza di dotare tutta la struttura di una infrastruttura di rete Wi-Fi al passo coi tempi, capace di supportare adeguatamente i servizi dedicati ai clienti e quelli interni e si è pertanto rivolta al system integrator Leonardo Informatica, che ha identificato le soluzioni Cambium Networks come le più adatte per costruire, partendo da zero, una rete adeguata alle esigenze della Masseria.



La zona non è raggiunta da una linea dati e pertanto è stato installato un ponte radio che utilizza antenne Cambium con cui è stata portata la connettività.



Sono stati installati una trentina di access point della linea cnPilot, e430H, e600, e700, gestiti attraverso switch di rete della linea cnMatrix. I servizi appoggiati sulla rete servono sia gli ospiti che gli operatori della struttura, dai telefoni IP, agli smart TV, alle telecamere per la videosorveglianza.



“La rete installata da Leonardo Informatica risponde alle esigenze odierne si una struttura ricettiva di prestigio come al Masseria Santo Scalone, con piena soddisfazione dei clienti e nostra” sottolinea Andrea Spadoni, titolare della Masseria.