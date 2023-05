Laboratori fotografici anche in mini spazi

Epson pensa ai laboratori fotografici cui dedica tre nuove stampanti fotografiche che occupano una superficie effettiva di appena un metro quadrato.

Di fatto, con Epson SureLab D-500, SureLab D-1000 e SureColor P-6500DE i piccoli spazi non sono più un ostacolo per i laboratori fotografici e oggi non obbligano più a rinunciare a una tecnologia di stampa moderna, performante e di qualità.

Queste tre soluzioni condensano produttività e compattezza, con costi iniziali contenuti e minori consumi energetici, il tutto in spazi ridotti alla portata di piccoli laboratori dalle grandi ambizioni.

Epson pensa ai laboratori fotografici già da Click&Print 2023

Presentate in occasione di Click&Print 2023 – evento rivolto ai rivenditori specializzati in fotografia – queste stampanti a 6 colori offrono la stessa produttività di un grande laboratorio e sono ideali per tipografie, centri copia, negozi, studi fotografici professionali e aziende di grafica artistica.

In base alle esigenze, questi modelli soddisfano molteplici tipologie di produzione, spaziando dalle foto 10×15 cm alle cartoline e ai calendari, fino ai poster di grande formato; non solo: anche il loro ingombro contribuisce a rendere funzionale l’area di lavoro, grazie al design particolarmente pulito.

“Epson pensa ai laboratori fotografici: SureLab D-500, SureLab D-1000 e SureColor P-6500DE ne sono la dimostrazione – afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia -. Questi tre dispositivi dimostrano come Epson sia riuscita a ottimizzare anche un semplice metro quadrato, che ora può assumere tutta un’altra vita e trasformarsi in uno spazio di lavoro efficiente mai pensato prima. Estremamente versatili, queste stampanti si adattano alla maggior parte degli ambienti e sono una valida soluzione anche dal punto di vista green, grazie ai ridotti consumi energetici e al basso volume dei rifiuti generati.”

L’essenziale in un metro quadrato

– SureLab SL-D500: compatta, leggera e impilabile. Ideale per la produzione di foto 10x15cm su uno o due lati, calendari e cartoline, presenta un design compatto e leggero che consente ai laboratori fotografici di impilare fino a tre unità per formare una torre di produzione con elevate prestazioni.

– SureLab SL-D1000: qualità maxi in spazio mini. Consente di stampare fotografie di alta qualità per un’ampia gamma di prodotti, tra cui album, biglietti e calendari personalizzati. Non solo: presenta una riduzione del 13% nelle dimensioni e del 35% nel peso rispetto al modello precedente SL-D800, peculiarità che la rendono agevole da posizionare ovunque nei laboratori fotografici, utilizzando al meglio lo spazio disponibile. Infine, il sistema di riscaldamento migliorato aumenta la silenziosità e riduce i consumi energetici, a beneficio dell’ambiente.

– SureColor SC-P6500DE: ingombro ridotto, design versatile. Garantisce una straordinaria qualità delle immagini per la produzione di fotografie e poster grazie al set di inchiostri a 6 colori UltraChrome Pro6, che comprende un nuovo inchiostro grigio che amplia lo spazio colore, con gradazioni uniformi, minore granulosità e una qualità di stampa equivalente a quella di altre stampanti a 8 colori. Si adatta inoltre alla maggior parte degli ambienti di lavoro grazie al design con superfici piane.

Combinando questi modelli, Epson pensa ai laboratori fotografici perché permette di ottenere uno Smart Lab ad altissima produttività ed efficienza, anche energetica. Di seguito la tabella con i dati relativi alla stampa in un metro quadrato con tre SL-D500, una SL-D1000 e una SC-P6500DE.