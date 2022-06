Potrebbe essere difficile svolgere le proprie responsabilità in modo tempestivo ed efficace. Il metodo Kanban propone una strategia per il controllo del flusso di lavoro che attribuisce importanza al miglioramento continuo evitando al tempo stesso di sovraccaricare il team di gestione.

È un modo mirato ad assisterti nell’ottimizzazione del flusso di lavoro e nel sfruttare appieno le capacità del tuo team. In questo articolo parleremo di quali sono le sei pratiche primarie del Metodo Kanban.

Quali sono le 6 pratiche principali del metodo Kanban?

1. Visualizza il flusso di lavoro

Questa è la prima e più importante fase nell’applicazione del Metodo Kanban. Devi illustrare le fasi del processo che ora impieghi per fornire il tuo lavoro o servizi, su una piattaforma reale o su una Kanban Board digitale. La tua scheda Kanban può variare da semplice a complicata, in base alla gravità del tuo flusso di lavoro e all’equilibrio di lavoro. Dopo aver visualizzato il tuo metodo, sarai in grado di vedere il lavoro che tu e il tuo team state realizzando.

Questo potrebbe essere nel formato di note adesive o schede flash con vari colori per rappresentare più categorie di servizi o semplicemente diversi tipi di attività di progetto. La tavola Youe Kanban può essere complessa quanto vuoi, tuttavia, per mantenere le cose facili all’inizio, puoi utilizzare un’unica corsia di nuoto per gestire tutte le tue attività e poi rinnovare la tavola in seguito.

2. Limitare i lavori in corso

Poiché una mancanza di concentrazione può avere un effetto negativo sulle prestazioni del tuo team, l’obiettivo principale di questa procedura è eliminare le interruzioni imponendo vincoli al lavoro che viene attualmente svolto. I team si concentrano sul completamento del lavoro incompiuto impostando restrizioni sulla quantità di lavoro in corso prima di iniziare un nuovo lavoro. Kanban non può essere implementato con successo senza prima porre un limite alla quantità di lavoro in corso.

3. Gestisci il flusso

Una volta stabiliti i primi due principi del sistema Kanban, la parte più importante del tuo sistema Kanban è gestire e migliorare il flusso. I numerosi passaggi di un flusso di lavoro e lo stato attuale del lavoro in ogni fase sono portati alla tua attenzione da un sistema Kanban, che ti consente di gestire al meglio il flusso. Assisterai a un processo senza interruzioni all’interno dei limiti WIP o al lavoro che si accumula quando qualcosa viene bloccato e inizia a resistere alla capacità. Ciò dipenderà da quanto viene specificato il processo e da quanto bene vengono stabiliti i vincoli WIP. Tutti questi fattori hanno un impatto sulla velocità con cui il lavoro si muove dall’inizio del processo alla sua conclusione. Il tuo team sarà in grado di esaminare il sistema e apportare miglioramenti per ottimizzare il flusso con l’assistenza di Kanban. Ciò consentirà loro di realizzare ogni elemento di lavoro in molto meno tempo.

4. Rendi esplicite le politiche di processo

Poiché le persone non si sentiranno spinte a far parte di qualcosa a meno che non credano che sarà prezioso, il metodo deve essere chiaramente indicato, comunicato e verificato per tutti i membri del team. Quando tutti saranno consapevoli delle regole stabilite, ogni dipendente sarà in grado di fornire suggerimenti per modifiche che miglioreranno la tua produttività.

5. Usa i circuiti di feedback

Sono necessarie riunioni di gruppo regolari per offrire un contributo vitale all’intero team affinché avvenga un buon cambiamento. La regolarità di queste sessioni oscilla, ma l’obiettivo è che siano coerenti, che si svolgano in un determinato momento e siano brevi.

6. Migliora in modo collaborativo

L’uso di Kanban richiede una revisione, un’indagine e un miglioramento continui. Ogni volta che i team hanno una conoscenza comune del processo, è molto più facile per loro prendere una decisione su come gestire eventuali problemi che possono verificarsi. I cambiamenti dovrebbero essere attuati in un modo che sia di natura costante, graduale ed evolutiva, secondo il metodo Kanban, che consiglia di utilizzare più tipi di approcci scientifici.

Conclusione

Kanban è una metodologia che dà priorità alla velocità e all’efficacia per migliorare la consegna. Sarai in grado di scomporre progetti enormi e complicati in pezzi digeribili che utilizzano questa strategia e sarai anche in grado di visualizzare il flusso di lavoro di tali attività in un modo che tenga informato l’intero team.