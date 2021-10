Le novità per Dell EMC PowerScale

Un recente studio di IDC Meeting the New Unstructured Storage Requirements for Digitally Transforming Enterprises ha analizzato le risposte di oltre 400 responsabili IT aziendali, identificando le principali sfide per la gestione dei dati non strutturati. Al primo posto, per lo storage basato sui file c’è la flessibilità, ossia la capacità di supportare facilmente un mix di workload basati su file aziendali e la gestione di qualsiasi workload, inclusi quelli moderni come AI/ML/DL o casi d’uso tradizionali quali il consolidamento dei file e degli archivi. Per soddisfare la continua richiesta di flessibilità, Dell Technologies ha annunciato importanti innovazioni relative a Dell EMC PowerScale, la soluzione NAS scale-out più flessibile al mondo1. Queste migliorie forniscono flessibilità nelle modalità di consumo, gestione, protezione e sicurezza per eliminare i silos di dati e permettere un uso più efficace dei dati non strutturati.

Le novità al portfolio Dell EMC PowerScale includono:

I nuovi PowerScale ibridi – H700 e H7000 – e nodi di archivio (A300 e A3000) che consentono un aumento delle performance fino al 75% rispetto a nodi ibridi comparabili 2 e il doppio delle performance rispetto a quelli di archivio comparabili 3 .

e il doppio delle performance rispetto a quelli di archivio comparabili . I nuovi PowerScale OneFS e i miglioramenti al software DataIQ , che ampliano la gestione dello storage, il monitoraggio delle prestazioni, le capacità di auditing e compliance.

che ampliano la gestione dello storage, il monitoraggio delle prestazioni, le capacità di auditing e compliance. I miglioramenti in termini di sicurezza per la protezione dei dati da attacchi cyber.

Dynamic NAS Protection, disponibile con PowerProtect Data Manager, che offre un modo semplice e moderno per proteggere i sistemi NAS attraverso il backup avanzato dei dati e file e consente un backup e ripristino rispettivamente fino a tre e due volte più veloce4

Con i nuovi PowerScale – H700 e H7000- e i nodi di archivio – A300 e A3000- Dell Technologies ha completato il “refresh” della linea di prodotti Isilon iniziato lo scorso anno con il rilascio di PowerScale all-flash F200 e F600 nodes e proseguito con l’annuncio di PowerScale F900 all-flash nodes.

Con la crescita di complessità degli ambienti IT anche a seguito dell’aumento esponenziale dei dati non strutturati, le organizzazioni si trovano oggi nella sfida di proteggere i loro dati e le infrastrutture NAS dagli attacchi ransomware e da interruzioni non pianificate. A questo Dell Technologies risponde con i miglioramenti in ambito sicurezza dei dati apportati a PowerScale e abilitati dal portfolio Dell EMC PowerProtect.

Gli attacchi ransomware si verificano ogni 11 secondi. La soluzione Cyber Protection e Recovery di Superna per PowerScale progettata per aiutare le organizzazioni a prevenire, proteggere e recuperare dagli attacchi ransomware ora include l’hosting della soluzione Superna Ransomware Defender per implementazioni multi-cloud all’interno di Multi-Cloud Data Services abilitati da Faction.

1Sulla base di analisi condotte da Dell, agosto 2021.

2Sulla base di attività di testing effettuata da Dell sulla comparazione tra i nodi PowerScale H7000 e i nodi Isilon H5600, agosto, 2021. I risultati possono variare a seconda dei diversi strumenti.

3Sulla base di attività di testing effettuata da Dell sulla comparazione tra i nodi PowerScale A300 e i nodi Isilon A200, agosto 2021. I risultati possono variare a seconda dei diversi strumenti.

4Quando si confrontano le prestazioni di ripristino di PowerProtect Data Manager 19.9 con Dynamic NAS Protection e le prestazioni di ripristino NDMP con Avamar Sulla base di attività di testing effettuata da Dell agosto 2021.